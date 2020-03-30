Правительство ужесточило меры для борьбы с коронавирусом: подробности

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, передает пресс-служба Минздрава.
"Принятое постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным коронавирусной болезни (COVID-19) или болеют коронавирусной болезни (COVID-19) и не требуют госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации.
Кроме того, постановление предусматривает, что к 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.
Ранее новости "Сегодня" писали, что эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию.
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