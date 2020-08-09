4G "тянут" с запада: когда Украину полностью покроет сеть скоростного мобильного интернета

Компании обещают, что уже скоро в Украине будет очень широкая сеть качественного покрытия 4G

В Украине продолжают расширять покрытие сети 4G. Так, теперь интернет нового поколения появляется в небольших городах и селах. А в правительстве хотят до 2024 года покрыть мобильным интернетом 95% страны. Сайт "Сегодня" рассказывает, где уже доступно 4G в Украине, когда интернет появится на всех станциях столичного метрополитена и почему связь иногда не работает.

Где уже есть сеть 4G

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В 2019 году украинское правительство подписало меморандум, согласно которому, к 2022 году 90% населенных пунктов в Украине должны быть обеспечены скоростным интернетом. В меморандуме речь шла о реорганизации радиочастот в диапазоне 900 МГц. И уже в начале этого года, Кабмин перераспределил частоты 800-900 МГц, что дало мобильным операторам возможность расширить покрытие, чтобы на автотрассах и в селах была связь поколения 4G.

"Одна из задач нашего министерства – к 2022 году 90% населенных пунктов Украины, в том числе наиболее отдаленных поселков, обеспечить качественным скоростным интернетом. Сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы реализовать задуманное. Благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, что будет способствовать распространению 4G даже в маленьких селах", – говорил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас посмотреть на карту покрытия 4G можно на сайте НКРЗИ. Там доступна интерактивная карта, которая показывает, где и от каких операторов доступен 4G. На данный момент, связь 4G доступна более, чем в 13 тыс. населенных пунктах.

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В компании lifecell нам рассказали, что за 2 года с момента запуска 4G в диапазоне 1800 МГц они предоставили доступ к скоростной связи 30,7 млн украинцам, проживающим почти в 12 тыс. населенных пунктах по всей стране.

"Развертывание сети LTE 900, которое операторы начали в июле в соответствии с новыми лицензиями, позволит обеспечить мобильным интернетом в том числе и жителей небольших населенных пунктов в сельской местности и на автодорогах. Сейчас операторы начали подключать городки и деревни западной Украины и постепенно двигаться на восток в соответствии с согласованным графиком рефарминга (замены частот)", — отметили в компании.

Начиная с 19 июня, операторы провели рефарминг в диапазоне 900 МГц в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. До конца года он пройдет и во всех других областях согласно утвержденному графику. После рефарминга каждый оператор может использовать сплошные полосы радиочастот, что позволит предоставлять абонентам более качественные услуги 4G связи.

В компании "Киевстар" говорят, что в июле и начале августа они подключили связь 4G в 741 населенном пункте, на территории, где проживает 380 тыс. человек. А диапазон частот 900 МГц, который компания использует для 4G связи с июля 2020, позволяет обеспечить больший охват и более стабильный прием радиосигнала.

"За два года с момента запуска 4G, возможностями новой технологии уже воспользовалось более 11 млн абонентов. Для того, чтобы наши сограждане имели доступ к услугам 4G в сельской местности, Киевстар планирует в ближайшие годы инвестировать до 5 млрд грн", — говорит Александр Комаров, президент компании "Киевстар".

В компании добавляют, что за два года планируют обеспечить доступ к скоростному интернету для 90% населения. Что интересно, в среднем абонент, который пользуется услугами в сети 4G, использует 8,3 гигабайт мобильного интернета в месяц, тогда как в сети 3G на абонента приходится 5,6 гигабайт в месяц.

В пресс-службе Vodafone рассказывают, что планируют до конца 2020 года запустить сеть LTE 900 МГц во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

"Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 95% территории и 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года. Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком", — пояснили в компании.

Когда появится связь в метро и в поездах

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Как известно, 5 марта 2020 года в столичном метрополитене появился 4G Internet. Интересно, что 4G в киевской подземке появился в последнюю очередь. Интернет нового поколения запустили в харьковском метро еще осенью 2018 года, а в Днепре — в 2019 году.

Сейчас 4G доступен на девяти станциях подземки: "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

"Уже сегодня 4G работает на 9 подземных станциях метро и тоннелях между. В ближайшее время мы запустим еще 14 станций. А все станции метро и тоннели между ними будут с 4G до конца этого года", — говорят в компании "Киевстар".

Что касается того, можно ли ожидать появления 4G в украинских поездах, то в пресс-службе lifecell нам сообщили, что частично железнодорожные пути уже покрыты скоростным мобильным интернетом. Основные направления покрыты 3G или 4G почти на 70%.

"Внедрение LTE в 900-м частотном диапазоне, безусловно, поможет улучшить ситуацию с покрытием дороги мобильным интернетом. Но, в первую очередь, мы сейчас направляем свои усилия на предоставление интернета в непокрытые населенные пункты, в те места, где люди проводят большую часть своего времени", — говорят в компании.

Что касается перебоев в связи, то мобильные операторы добавляют, что вообще причин плохой связи может быть много, основные — повреждения оборудования, высотная застройка и препятствия. Все обращения учитываются при дальнейшем планировании сети с целью улучшения покрытия.

О том, как в Украине активизировались мобильные мошенники, смотрите в нашем сюжете:

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