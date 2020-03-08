8 Марта в центре Киева: "похороны" феминизма и протест против абортов, опубликовано яркое видео

8 марта в центре Киева прошло несколько ярких действ, посвященных Международному женскому дню , на которых одни "хоронили" феминизм, другие протестовали против абортов, а третьи – решили напомнить о "радужном" KyivPride.

Корреспондент сайта "Сегодня" наблюдал за массовыми мероприятиями на Михайловской площади.

Облаченные в черные одежды девушки с помадой ярко-алого цвета несли символический гроб с надпись "Феминизм", в то время как на "мужском" митинге говорили о 300 тысячах абортов, которые ежегодно выполнят украинские женщины.

На массовом мероприятии был замечен нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш, который заявил "Сегодня", что женщины должны гордиться женственностью, как мужчины гордятся своей мужественностью.

"Это вечные вопросы инстинкта. В сочетании одного и другого возникает семья", – напомнил нардеп.

А гроб, по его словам, символизировал, что в отношениях мужчин и женщин происходит "не так".

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В свою очередь, девушки из "похоронной команды" объяснили, что смерть символизирует начало нового, продолжение жизни и перерождение. В то же время они пожаловались, что изначально не смогли получить разрешение на проведение перфоманса, поэтому пришлось обратиться за помощью к "слуге" Юрашу.

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Пока ведьмы в сиреневых плащах и черных колпаках со звездами исполняли танцы с метлами то ли против ЛГБТ-связей, то за, а другие женщины требовали "любить, бунтовать, права не отдавать", – участники мужского митинга призывали представительниц прекрасной половины человечества не брать "грязные" деньги Запада.

"Придите к нам, мы вылечим вас от вашей ненависти к Родине. Мы вылечим вас от ваших сексуальных агрессий. Феминизм – лечится, права женщин – лечатся", – постоянно звучал в громкоговорителях голос участника мужского митинга.

Видео: Сегодня

Напомним, что президент Владимир Зеленский поздравил украинок с 8 Марта и заметил, что они вдохновляют на подвиги.

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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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