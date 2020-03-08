Вдохновляете на подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 Марта

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 Марта. Сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги", – написал он.

Также глава страны отметил, что в Украине женщины также совершают множество подвигов.

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"Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", – говорится в поздравлении.

В тренде Княжны тоже воюют: в ВСУ запустили оригинальный флешмоб

Напомним, ранее мы выясняли, во сколько обойдутся цветы на 8 Марта. Интересно, что по данным OLX, среди ТОП-10 объявлений по количеству откликов, больше половины — о продаже цветов: тюльпанов и мимоз. Также в преддверии праздника спрос на курьерские услуги увеличивается вдвое.

Также накануне 8 Марта украинские военные запустили интересный флэшмоб: рассказали о женщинах, служащих на фронте. Среди них есть как и зрелые женщины, так и совсем юные девушки.

Всего в ВСУ служат 27 тысяч женщин. Около десятка из них погибли на Донбассе. Так, мы рассказывали, что в начале февраля 2020-го на Донбассе погибла 33-летняя медик Клавдия Сытник.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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