Абитуриенту на заметку: стали известны даты проведения пробного ВНО

/ Фото: Сегодня

Пробное внешнее независимое оценивание состоится 21 и 28 марта 2020 года. А регистрация продлится с 3 по 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра качества образования.

"Регистрация для участия в пробном ВНО-2020 пройдет с 3 до 24 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языках (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

Реклама

Также результат пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе – 27 марта, по другим предметам – 3 апреля.

В тренде Боевики вторые сутки подряд срывают отвод войск в Золотом

Напомним, что существенных изменений во внешнем независимом оценивании в 2020 году не будет, однако большие перемены ожидаются в 2021 году – Министерство образования уже обнародовало грядущие новшества.

Как мы писали ранее, в мае Кабинет министров утвердил новое украинское правописание. Но на ВНО в 2020 году проверять знания новых правил в украинском языке еще не будут.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама