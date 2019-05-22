Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Правительство приняло новые правила украинского правописания

22 мая, 13:56

В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Украинское правительство приняло новую редакцию Украинского правописания, которую разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

О принятии соответствующего решения без обсуждения на заседании Кабинета министров 22 мая заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Как отмечается в постановлении, оно было принято для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

Правительство также признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Напомним, ранее, как показала аналитика общественного движения "Пространство свободы", украинский язык укрепил свои позиции в стране — на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик.


Мы также писали о намерении  России созвать заседание Совбеза ООН из-за вступления в Украине в силу Закона об украинском языке. Украинские дипломаты назвали подобные консультации и переговоры "абсурдными", а в самом Совбезе отказали проводить встречи за такую тему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег украинский язык, правительство, государственный язык, правописание

Вы сейчас просматриваете новость " Правительство приняло новые правила украинского правописания". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения – правозащитники

26 марта, 16:07

Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями

Закон об украинском языке: нацменьшинства получили гарантии

25 апреля, 12:01

Изучение украинского языка гарантируется даже в учебных заведениях за границей

Рада приняла "языковой закон": что нужно знать о нем

25 апреля, 15:43

Из компьютерных программ уберут русский язык, а безграмотных чиновников будут штрафовать

Порошенко подписал закон об украинском языке

15 мая, 15:44

Глава государства напомнил, что "языковой" закон не затрагивает ни один язык нацменьшинств в Украине

Порошенко наградил знатоков украинского языка

16 мая, 18:02

14 одаренных детей и подростков смогут получать ежемесячную президентскую стипендию за знание родного языка

Рада увеличила квоты вещания на украинском языке на телевидении до 90%

16 мая, 19:48

Для местного вещания квота увеличивается с 60% до 80%

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Обильное питье: печальные последствия

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

5 грешных знаков Зодиака

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь