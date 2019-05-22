Правительство приняло новые правила украинского правописания
В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка
Украинское правительство приняло новую редакцию Украинского правописания, которую разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.
О принятии соответствующего решения без обсуждения на заседании Кабинета министров 22 мая заявил глава правительства Владимир Гройсман.
Как отмечается в постановлении, оно было принято для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.
Правительство также признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".
Напомним, ранее, как показала аналитика общественного движения "Пространство свободы", украинский язык укрепил свои позиции в стране — на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик.
Мы также писали о намерении России созвать заседание Совбеза ООН из-за вступления в Украине в силу Закона об украинском языке. Украинские дипломаты назвали подобные консультации и переговоры "абсурдными", а в самом Совбезе отказали проводить встречи за такую тему.
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