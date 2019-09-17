ВНО-2020: к чему начинать готовиться одиннадцатиклассникам

Для поступления в вузы в 2020 году подойдут сертификаты внешнего независимого оценивания за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы

/ Фото: Сегодня

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Существенных изменений во внешнем независимом оценивании в 2020 году не будет, однако большие перемены ожидаются в 2021 году – Министерство образования уже обнародовало грядущие новшества.

Каким будет ВНО в 2020 и 2021 гг., разбирался сайт "Сегодня".

Какие предметы нужно сдавать в 2020 году

Выпускники могут сдать во время ВНО максимум четыре предмета. Украинский язык и литература – обязательный. Второй предмет – математика или история Украины (период ХХ – начало ХХІ века) на выбор. Третий предмет зависит от выбранной специальности – это может быть физика, биология, химия, география, английский, французский, немецкий, испанский.

График сдачи:

Математика 21 мая (четверг) Украинский язык и литература 26 мая (вторник) Физика 28 мая (четверг) Испанский язык 01 июня (понедельник) Немецкий язык 01 июня (понедельник) Французский язык 01 июня (понедельник) Английский язык 02 июня (вторник) История Украины 04 июня (четверг) Биология 09 июня (вторник) География 11 июня (четверг) Химия 15 июня (понедельник)

Результаты внешнего оценивания по трем предметам будут засчитаны как оценки по государственной итоговой аттестации. Сдавать тестирование будут студенты колледжей и профтехучилищ.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Объявят результаты внешнего тестирования по математике и физике не позднее 12 июня 2020 года; по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины – не позднее 20 июня 2020-го; по биологии, географии и химии – не позднее 24 июня 2020-го.

Для поступления в вузы в 2020 году подойдут сертификаты ВНО за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. По иностранному языку – только 2018-2020 гг. Минимальный проходной балл на бюджет – 125. На специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация" – 150. На врачебные специальности нужно будет набрать не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсных предметам, чтобы принять участие в отборе. Но это условие не будет распространяться на абитуриентов, у которых конкурсный балл (средний по трем предметам) составит более 175.

Сертификат по ВНО будет обязательным для поступления на специальности "Экономика" и специальностям отраслей "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование" (История Украины – для поступления на контракт).

Новое правописание и изменения в украинской литературе

В мае Кабинет министров утвердил новое украинское правописание. Но на ВНО в 2020 году проверять знания новых правил в украинском языке еще не будут.

"В ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут сложившейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет задач, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт," кафедра – катедра" и так далее ... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", – говорит исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Читать по украинской литературе придется меньше. Минобразования изменило список произведений, которые надо прочесть обязательно: убрали 14 и добавили 11 сочинений. В частности, в программу по украинскому языку и литературе добавили: "Захар Беркут" Ивана Франко, "Камінний хрест" Василия Стефаника, "Valse mélancolique" Ольги Кобылянской, стих "В теплі дні збору винограду…" Максима Рыльского, "Майстер корабля" Юрия Яновского, "Лебеді материнства" Василия Симоненко, "Наша мова" Василия Голобородько, "Модри камінь" Олеся Гончара, "Господи, гніву пречистого…" Василия Стуса, "Два кольори" Дмитрия Павличко, "Уривок з поеми" Маланюка. Из произведения "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного в программу ВНО включены только первая и четвертая часть.

Вместе с тем, исключены: афоризмы Григория Сковороды, "Маруся" Григория Квитки-Основьяненко, "Гайдамаки" Тараса Шевченко, "Гимн" Ивана Франко, "Земля" Ольги Кобылянской, "Молюсь і вірю. Вітер грає..." Максима Рыльского, "Київ – традиція" Николая Зерова, "Дитинство" Юрий Яновского, "Україна в огні" Александра Довженко, "Залізний острів" Олеся Гончара, "Як добре те, що смерті не боюсь я" и "О земле втрачена, явися..." Василия Стуса, "Українське альфреско" Лины Костенко, "Стилет чи стилос?" Евгения Маланюка.

2021: математика и история Украины станут обязательными

Существенные изменения ожидаются в 2021 году. Министерство образования уже обнародовало подробности.

Тесты по украинскому языку и математике станут двухуровневыми. Базовый уровень – украинский язык как государственный, и углубленное изучение – украинский язык и литература.

/ Фото: Depositphotos

Математика станет обязательной и также будет состоять из двух уровней. Первый – базовый, второй – для тех, кто изучал предмет углубленно. Центр оценивания качества образования обещает опубликовать примеры тестов по математике уже в октябре 2019 года.

Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык, на выбор абитуриента. Также можно будет сдать на выбор дополнительный предмет.

С 2021 года математика в формате тестирования будет обязательной для выпускников четвертых и девятых классов, 11 (12) класса, студентов колледжей и профтехов, которые ранее не получили аттестат после 11 класса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как "оптимизация" школ в Кропивницком вызвала возмущение родителей.

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