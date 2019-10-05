Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Аброськин "пошел в науку": что известно о бывшем замглавы Нацполиции

5 октября, 11:34

Вячеслав Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

/ Фото: Пресс-служба МВД

Приказом МВД Украины № 952 от 4 октября бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел . Об этом сообщает пресс-служба МВД. Хотя в СМИ информация об этом назначении появлялась еще в конце сентября.

Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Реклама

"На вас возлагается очень серьезная ответственность, так как от вас зависит, с кем мы будем работать и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины", – отметил Яровой, обращаясь к Аброськину, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника криминальной полиции. .

В тренде
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео

Новоназначенный ректор поблагодарил руководство Министерства за доверие, отметив, что будет продолжать традиции университета в подготовке и воспитании квалифицированных полицейских кадров .

Ранее сообщалось, что Аброськин собирался после отставки баллотироваться в мэры Мариуполя. А в отставку он собирался в сентябре, хотя и не ставил даты в рапорте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

МВД ректор МВД Украины Аброськин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита
Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визитаПолитика
В
В "Л/ДНР" приказали увольнять боевиков: стала известна причинаДонбасс
Взлет доллара замедлился: Нацбанк обновил официальный курс
Взлет доллара замедлился: Нацбанк обновил официальный курсФинансы
Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцев
Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцевУкраина
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Loading...