Аброськин "пошел в науку": что известно о бывшем замглавы Нацполиции

/ Фото: Пресс-служба МВД

Приказом МВД Украины № 952 от 4 октября бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел . Об этом сообщает пресс-служба МВД. Хотя в СМИ информация об этом назначении появлялась еще в конце сентября.

Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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"На вас возлагается очень серьезная ответственность, так как от вас зависит, с кем мы будем работать и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины", – отметил Яровой, обращаясь к Аброськину, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника криминальной полиции. .

Новоназначенный ректор поблагодарил руководство Министерства за доверие, отметив, что будет продолжать традиции университета в подготовке и воспитании квалифицированных полицейских кадров .

Ранее сообщалось, что Аброськин собирался после отставки баллотироваться в мэры Мариуполя. А в отставку он собирался в сентябре, хотя и не ставил даты в рапорте.

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