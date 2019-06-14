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Адская жара царит в Украине: где искать прохлады

14 июня, 16:16

По всей стране разбросаны десятки удивительных озер


Температура в Украине становится все выше и выше. Из-за неимоверной жары украинцы ищут спасения у воды. Где искать прохлады в стране – узнавали журналисты "Сегодня".

Для поиска таких мест мы отправились в тур по всей Украине. Журналисты посетили озера, искупаться в которых – сплошное удовольствие. Таких водоемов по всей стране разбросаны десятки. Образованы они в основном на месте бывших карьеров. Одно из них находится в селе Мигия в Николаевской области, которое находится в полтора часа езды на авто от областного центра – Умани или Кропивницкого. Также поражают своими цветами затопленные карьеры в Новоселовке в Харьковской области. Не менее живописны и так называемые "Украинские Мальдивы" в 40 километрах от Винницы, сразу за селом Черепашинцы. Вода здесь меняет оттенки несколько раз в сутки.

Особого внимания заслуживают голубые озера в селе Олешня в Черниговской области. Кроме красоты, такие водоемы еще и необычно, как для закрытых, чистые. Все из-за того, что они постоянно обновляются подземными источниками. И несмотря на отсутствие течений, вода здесь безопаснее речной и, отчасти, целебная.

"Вода является достаточно лечебной. Лечит опорно-двигательный аппарат. Сотни тысяч людей приезжают сюда на протяжении всего года, для того чтобы оздоровиться", – рассказал "Сегодня" краевед Сергей Михайлюк.

Кроме того, у таких озер можно не только установить палатку, но и снять домик со всеми удобствами.

Ранее мы писали, что в Украину пришла жара до +34Как сообщает Укргидрометцентр, страну накрыл знойный фронт с юга, который и принес повышение температуры. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз. Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. 

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Тег Украина, тур, озера

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