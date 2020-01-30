Адвокат украинских моряков объяснил неожиданное решение России

ФСБ может в любой момент возобновить следствие в отношении бывших военнопленных

/ Фото: AFP

Федеральная служба безопасности России, которая ранее приостановила следствие по уголовному делу в отношении 24 украинских военных моряков, может в любой момент его возобновить.

Об этом 30 января на своей странице в Facebook заявил представляющий их интересы российский адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что производство предварительного следствия было приостановлено, так как "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует" (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

"Приостановление производства предварительного следствия сторона защиты не расценивает как положительное, в связи с тем, что военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу", – добавил Полозов.

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Адвокат напомнил, что истечение срока привлечения к ответственности по статье, в нарушении которой Россия обвиняет украинских моряков ("Незаконное пересечение границы РФ"), составляет 10 лет. До окончания этого срока следствие в любой момент может возобновить производство по делу.

"Указанные обстоятельства могут послужить существенными ограничениями по перемещению украинских военных моряков за пределы Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток осуществления комплекса мероприятий российскими правоохранительными органами по дальнейшему привлечению военных моряков к уголовной ответственности", – напомнил Полозов о возможностях Кремля по борьбе со своими врагами.

Адвокат обещал обжаловать постановление следствия, чтобы исключить возможность привлечения моряков к уголовной ответственности в дальнейшем и в целях устранения любых негативных для них правовых последствий в будущем.

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей и сотрудников СБУ оказались в заложниках.

Военнопленных моряков вернули в сентябре, а военные суда – в ноябре 2019 года. После этого командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

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