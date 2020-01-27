Россия приняла неожиданное решение по украинским морякам

Адвокатов пока не ознакомили с постановлением следствия

Фото: facebook.com/groups

Российские следователи приостановили дело, открытое в отношении незаконно захваченных в ноябре 2018 года и возвращенных в прошлом году 24 украинских моряков.

Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов.

"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков", – написал он 27 января в Facebook.

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Полозов добавил, что мотивы такого решения ему неизвестны. Выяснить их удастся лишь после получения копии постановления следствия.

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Военнопленных моряков вернули в сентября, а сами военные суда – в ноябре 2019 года. После этого командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

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