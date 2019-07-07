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Адвоката Савченко и Мангера обокрали: стали известны подробности

7 июля, 15:40

Александр Шадрин ведет дела некоторых очень известных в Украине лиц по громким уголовным производствам

Александр Шадрин. Фото: facebook.com/shadrin.sasha
Александр Шадрин. Фото: facebook.com/shadrin.sasha.

Сегодня ночью обокрали дом адвоката Александра Шадрина. Воры украли технику и документы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Примерно в 3:45 ночью залезли в дом в Ирпене, вынесли две сумки с техникой и документами. Граждане воры, просьба вернуть. По остальным эпизодам сделаю скидку", – написал он.

Его коллега Алексей Шевчук подтвердил, что было "совершено нападение", в результате которого злоумышленники завладели некоторыми документами и персональными гаджетами в квартире Александра.

Также он связывает эту ситуацию с адвокатской деятельностью Шадрина.

Отметим, что среди клиентов Александра Шадрина очень известные люди с громкими уголовными производствами: народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта; председатель Херсонской ОГА Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк; экс-мэр Славянска Неля Штепа, подозреваемая в государственной измене.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае прошлого года от Савченко отказались адвокаты, и она наняла Шадрина для своей защиты. Один из ее защитников объяснил, зачем она это сделала.

В то же время Владиславу Мангеру смягчили арест. Суд разрешил ему передвигаться в пределах Херсонской области, но сохранил требование носить электронный браслет.

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Тег ограбление, адвокат, Шадрин

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