Афера на 20 млн грн: главного экономиста Нацбанка заподозрили в махинациях

/ Фото: пресс-центр НБУ

После того, как правоохранители разоблачили бывших высокопоставленных руководителей из Киевской облгосадминистрации в причинении ущерба государству в размере более 200 млн грн, прокуратура Киева сообщила еще об одном громком деле. Главному экономисту Национального банка Украины и трем должностным лицам "Банка Богуслав" объявили подозрения в нанесении убытков банку в сумме более 21,6 млн гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозрение получили замглавы правления ОАО "Банк Богуслав", замглавы управления и начальник службы безопасности этого банка, а также главный экономист отдела проверок кредитными рисками Национального банка.

По версии следствия между банком и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано якобы несуществующее залоговое имущество.

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Главный экономист отдела НБУ по версии следователей, якобы "подписал акт проверки имущества, которое должно было быть передано в обеспечение указанного кредита, несмотря на его отсутствие".

"Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращения, ОАО "Банк Богуслав" был нанесен ущерб на сумму более 21,6 гривен", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины в январе-марте 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен.

Также мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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