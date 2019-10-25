Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Афера на 20 млн грн: главного экономиста Нацбанка заподозрили в махинациях

25 октября, 15:14

Главный экономист отдела НБУ по версии следователей, якобы подписал фиктивный акт проверки имущества

/ Фото: пресс-центр НБУ

После того, как правоохранители разоблачили бывших высокопоставленных руководителей из Киевской облгосадминистрации в причинении ущерба государству в размере более 200 млн грн, прокуратура Киева сообщила еще об одном громком деле. Главному экономисту Национального банка Украины и трем должностным лицам "Банка Богуслав" объявили подозрения в нанесении убытков банку в сумме более 21,6 млн гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозрение получили замглавы правления ОАО "Банк Богуслав", замглавы управления и начальник службы безопасности этого банка, а также главный экономист отдела проверок кредитными рисками Национального банка.

По версии следствия между банком и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано якобы несуществующее залоговое имущество.

Реклама

Главный экономист отдела НБУ по версии следователей, якобы "подписал акт проверки имущества, которое должно было быть передано в обеспечение указанного кредита, несмотря на его отсутствие".

"Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращения, ОАО "Банк Богуслав" был нанесен ущерб на сумму более 21,6 гривен", - говорится в сообщении.

В тренде
Дон, Дядя Вова и КамАЗ: офицер ВСУ назвал имена уничтоженных боевиков

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины в январе-марте 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен.

Также мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ афера прокуратура

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

50 дней в
50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяцаЭкономика
В Запорожье мужчина вынудил свою девушку раздеться прямо посреди улицы: видео
В Запорожье мужчина вынудил свою девушку раздеться прямо посреди улицы: видеоЗапорожье
Арахамия и Дубинский прошли детектор лжи: видео процесса
Арахамия и Дубинский прошли детектор лжи: видео процессаПолитика
В Киеве на Кольцевой произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
В Киеве на Кольцевой произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
"Грязная манипуляция": Киев ответил Москве на требование признать аннексию КрымаПолитика
"Таких у нас еще не было": Сенцов рассказал, что думает о ЗеленскомПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...