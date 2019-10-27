Аферисты охотятся за деньгами украинцев: как не попасть на крючок

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Лотереи мгновенные, через смс-сообщения, почту и на страницах журналов. Правоохранители фиксируют всплеск мошенничеств, когда под видом якобы выгодных предложений и даже бесплатных подарков аферисты просто выманивают у людей деньги или личные данные.

Одни получают смс с выигрышем автомобиля, другие звонят им сами в надежде выиграть кучу денег. И самый распространенный способ, на который попадаются пенсионеры – это внезапная лотерея в почтовом ящике, где вроде бы ничего не теряешь, но это на первый взгляд.

Киевлянка Аля Федорова вспоминает – первую открытку с лотерейными розыгрышами увидела несколько лет назад. Испытывал свое счастье в выигрышах квартиры ее родной дядя.

"У меня дядя очень сильно верил во все эти розыгрыши, и когда‑то очень давно было, что он квартиру выиграл ‑ там какие то ключики приходили, подходит ключ – не подходит, надо было собирать эти ключи, платить деньги", – рассказывает она.

Как результат – дядя потратил около пятидесяти тысяч гривен за несколько месяцев, но обещанного жилья так и не увидел. Прошло пару лет, и вот аферисты снова звонят. Но уже – матери Али. Но, мол, выиграла бесплатную процедуру в салоне красоты.

"Пришла говорит – вот кто-то мне позвонил СПА-процедуру хотят предложить, почему бы не пойти, бесплатно все сделать, я говорю, мам надо поговорить побольше об этом", – говорит Аля.

По телефону женщин убеждали – все бесплатно и денег в салон брать не надо. А вот захватить зачем-то код и паспорт – не помешает.

"Говорю, а зачем брать с собой паспорт на СПА-процедуру? А они говорят – что бы вашим купоном никто не воспользовался, мы должны убедиться, что в вашем паспорте написано ваше имя и ваша фамилия", – рассказывает киевлянка.

Правоохранители говорят: именно в таких, на первый взгляд, простых лотереях основная цель – выманить у человека побольше денег и ничего взамен не дать. Или же – вообще воспользоваться личными данными доверчивых граждан. Могут, например, даже оформить на человека кредит. Конечно, без его ведома. Поэтому ко всему следует относиться критически.

"Это смс-сообщения, это письма на электронную почту, в которых указывается, что человек выиграл к примеру машину, но надо предоставить сумму денег – это так же является правонарушением и конкретно эти сообщения также являются вещественным доказательством", говорит Марьяна Рева пресс-секретарь полиции.

Однако виноваты в таких мошенничествах и сами пострадавшие.

"А вдруг все же моя судьба будет благосклонна ко мне и в судьбе произошел тот случай, что именно сейчас я выиграю. И это такая определенная степень риска, когда у меня есть такая возможность и эта возможность появляется, то лучше попробовать – чем нет", – говорит психолог Вера Романова.

Также, прежде чем начать борьбу за мнимую квартиру или деньги, психологи советуют обсудить все с родными.

Ранее сообщалось, что мошенники в Украине постоянно совершенствуют схемы. Пока одни продают фальшивые доллары, другие предлагают получить даром брендовую вещь стоимостью шесть тысяч гривен.

Стоит отметить, что в Украине распространены случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся чаще всего пенсионеры. Злоумышленники звонят пожилому человеку и рассказывают, что кто-то из его близких попал в беду и нуждается в деньгах – на срочное лечение или на то, чтобы выбраться из-за решетки.

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