Аферисты уже продают "вакцины" от коронавируса

Стоит такой "препарат" около двух с половиной тысяч гривен

В интернете появились сомнительные предложения о продаже специальных защитных масок для защиты от китайского коронавируса.

Также в сети можно встретить объявления с предложением встретить посылки из Китая. На смертельном вирусе хотят заработать мошенники. "Сегодня" разбирались – что это за объявления, и также узнавали – безопасно ли принимать посылки из Китая и покупать бананы, привезенные со стран Азии.

Жители Китая в очередях за масками, которые хоть как-то могут защитить от заражения, готовы едва ли не драться. Масок уже почти нет в аптеках.

"Не смотрите на то, что все стараются соблюдать меры безопасности, что очень сложно сделать, так как и масок, и средств защиты сейчас мало. Находятся то люди, которые делают аморальные вещи. Было обнаружено, что некоторые люди просто переупаковывают использованные маски и перепродают их", – говорит проживающая в китайском городе Ухань блогер Дарья.

Чтобы обеспечить население средствами защиты, в Китае на производстве масок работают почти непрерывно.

"Сейчас мы очень мало времени проводим со своей семьей, детьми. Но понимаем, что лучше изготовит больше масок, которые смогут передать в больницы и защитить людей", – говорит сотрудница китайской компании по производству масок Ли Цзянли.

Аферисты наживаются на масках и в Украине. В интернете распространили объявления о продаже специальных масок. Мошенники в описании "товара" даже пугают потенциальных покупателей тем, что "коронавирус уже наступает". "Успей защитить себя и своих близких от неизвестной болезни", – пишут такие продавцы в интернете.

Несмотря на то, что в Украине пока ни одного случая заражения именно китайским коронавирусом нет, аферисты уже предлагают купить недешевые "чудо-средства" от него. К примеру, вакцину стоимостью в 2,5 тыс. грн. "Если хотите уберечь себя и своих близких, скорей заказывайте противоядие", – пишут при этом в объявлениях.

А некоторые предлагают забрать посылку AliExpress, взяв на себя "риск" заразиться "китайской болезнью". Просят за такую услугу 350 грн.

В "Укрпочте" твердят – посылки из Китая переносить вирусы не могут. И через предметы обихода, которые несколько недель путешествовали, заразиться просто нереально. Так же – как и через бананы. Это еще одна страшилка из интернета.

"Мне друзья начали в социальных себя слать всякие картинки, новости, что теперь бананы опасны, потому что вот этот китайский вирус передаётся через них. Я разобралась в вопросе, начала читать в интернете, и поняла, что никакой опасности реально бананы не несут", – говорит жительница Киева Анастасия Катаева.

О том, что бананы, как и остальные импортные фрукты, можно употреблять без боязни – говорят и врачи. А вот осторожными надо быть с морепродуктами и мясом.

"Морепродукты и продукты животного происхождения, в сыром виде, могут содержать не только коронавирус, но и другие вирусы – норовирусы, например. Поэтому рекомендация только одна – потреблять продукты, если это китайского происхождения, то – в термически обработанном виде", – советует инфекционист Александровской клинической больницы Киева Людмила Меновая.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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