"Заработали" на коронавирусе 3,5 млн грн: кто и как наживается на пандемии

В Украине разоблачили сеть мошенников, жертвами которых за последнее время стали около 1 тыс. доверчивых граждан. Как рассказали нам в Департаменте киберполиции, группировки аферистов воспользовались эпидемией коронавируса и на различных интернет-площадках продали некачественного или вовсе несуществующего товара на 3,5 млн грн. По данным копов, речь идет о масках и прочих средствах индивидуальной защиты.

"От преступной деятельности 40 мошенников пострадали около 1 тыс. человек. Был причинен ущерб на 3,5 млн грн", – рассказала нам спикер Департамента киберполиции Екатерина Людвик.

По данным полиции, например, в Днепропетровской области были выявлены 2 группы, которые в интернете разместили тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков. После получения предоплаты за товар аферисты удаляли объявления и переставали выходить на связь.

Как уточнили в полиции, в целом силовики, расследуя масштабное мошенничество, провели более 50 обысков в 11 областях страны.

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Впрочем, о мошенничествах во время карантина украинцев предупредили не только полицейские, но и банкиры. Дело в том, что спустя лишь несколько дней после начала карантина, в марте, многие получили SMS с текстом, мол, им положена 1 тыс. грн соцпомощи от НБУ. От "получателя" тысячи требовалось лишь перезвонить по указанному в SMS номеру и сообщить данные своей банковской карты. В свою очередь НБУ экстренно предупредил, что не является автором этих SMS, и призвал не реагировать на такую рассылку мошеннических сообщений.

Мошенничество на фоне пандемии коснулось не только Украины. Во многих странах мошенники призывали граждан "быть отзывчивыми" и пересылать имеющуюся криптовалюту на закупку вакцины от коронавируса. Как известно, такой еще нет.

Также, например, в странах постсоветского пространства (за исключением Украины) мошенники предлагали выплаты "пострадавшим от коронавируса". Для этого они создали сайт, на котором нужно было зарегистрироваться и заплатить комиссию за регистрацию.

Напомним, ранее правоохранители сообщили, что за время карантина в Украине снизилось число краж, но возросло число мошенничеств.

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Также стало известно, какие махинации проводят аферисты с валютой во время карантина. Подробности – в сюжете "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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