Активизация боевиков и теракты: как Россия влияет на украинские выборы
Кремль использует разные методы для дестабилизации ситуации в Украине, говорит Мирослав Гай
Последнее обострение ситуации на Донбассе с многочисленными убитыми и ранеными со стороны боевиков и ВСУ – это попытка России воздействовать на политическую ситуацию в Украине.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.
По его словам, таким образом Кремль пытается оказать влияние исход в украинских выборов.
"Российская Федерация использует "горячие точки" по всему миру для того, чтобы через них влиять на политику тех или иных государств. Во-первых, гибнут люди, и российские пропагандисты используют эти бои, чтобы сеять среди украинцев недовольство политикой действующей власти. Потому что люди устают от войны. Люди из-за войны стремятся к миру. И, соответственно, это становится одним из требований к политикам, которые управляют страной. А, как мы помним, есть целая группа людей, которые шли на выборы с лозунгами, что они принесут мир, мирный курс и так далее. Это способ шантажа", – говорит Гай.
И активизация боевиков – не единственный способ воздействия на ситуацию в Украине, добавляет волонтер.
"Россия использует вмешательство политическими методами, терактами, экономическим давлением, газовым шантажом, информационно-психологическими операциями для дестабилизации ситуации в разных странах. В Украине же усиление боев на Донбассе будет сопровождаться активизиацией в соцсетях, призывами российских пропагандистов, может, даже терактами. Напомним, только за прошлую неделю в Киеве произошли два взрыва, в которых погибли российские наемники, неудачно использовавшие взрывчатку", – дополняет он.
Напомним, 4 апреля при попытке заложить мину под машину офицера разведслужб в Голосеевском районе Киева подорвался прибывший из России террорист, который от полученных ранений скончался в больнице.
А 23 апреля при взрыве в жилом доме на проспекте Науки в Киеве погиб гражданин России Луан Кингисепп, пребывавший в розыске за убийство. При осмотре места происшествия были изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства и несколько паспортов разных стран.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Активизация боевиков и теракты: как Россия влияет на украинские выборы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прекращение агрессии РФ должно быть главным приоритетом для Запада – МИД Польши
Польша является крупнейшим партнером Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции