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Активизация боевиков и теракты: как Россия влияет на украинские выборы

Сегодня, 06:05

Кремль использует разные методы для дестабилизации ситуации в Украине, говорит Мирослав Гай

Фото: AFP

Последнее обострение ситуации на Донбассе с многочисленными убитыми и ранеными со стороны боевиков и ВСУ – это попытка России воздействовать на политическую ситуацию в Украине.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

По его словам, таким образом Кремль пытается оказать влияние исход в украинских выборов.

"Российская Федерация использует "горячие точки" по всему миру для того, чтобы через них влиять на политику тех или иных государств. Во-первых, гибнут люди, и российские пропагандисты используют эти бои, чтобы сеять среди украинцев недовольство политикой действующей власти. Потому что люди устают от войны. Люди из-за войны стремятся к миру. И, соответственно, это становится одним из требований к политикам, которые управляют страной. А, как мы помним, есть целая группа людей, которые шли на выборы с лозунгами, что они принесут мир, мирный курс и так далее. Это способ шантажа", – говорит Гай.

И активизация боевиков – не единственный способ воздействия на ситуацию в Украине, добавляет волонтер.

"Россия использует вмешательство политическими методами, терактами, экономическим давлением, газовым шантажом, информационно-психологическими операциями для дестабилизации ситуации в разных странах. В Украине же усиление боев на Донбассе будет сопровождаться активизиацией в соцсетях, призывами российских пропагандистов, может, даже терактами. Напомним, только за прошлую неделю в Киеве произошли два взрыва, в которых погибли российские наемники,  неудачно использовавшие взрывчатку", – дополняет он.

Напомним, 4 апреля при попытке заложить мину под машину офицера разведслужб в Голосеевском районе Киева подорвался прибывший из России террорист, который от полученных ранений скончался в больнице


А 23 апреля при взрыве в жилом доме на проспекте Науки в Киеве погиб гражданин России Луан Кингисепп, пребывавший в розыске за убийство. При осмотре места происшествия были изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства и несколько паспортов разных стран.

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Тег Россия, Донбасс, терракт, Украина, давление, влияние, гай, выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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