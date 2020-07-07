Американский Javelin и украинская "Стугна" ударили по цели: уникальное видео

Недавно Украина получила очередную партию ракет для Javelin и с ними уже полным ходом работают украинские военные, пока только на полигонах.

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Оперативное командование "Запад" сняло видео, как американский ПТРК вместе с украинской "Стугной" на учениях стреляют по цели.

На днях учения проходили на Ровенском общевойсковом полигоне. Во время проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новейших элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения.

Также в ход пустили и американское вооружение. Операторы оказались совсем недалеко от расчета противотанкового комплекса Javelin. На видео можно увидеть, как они бьют по одной мишени вместе с украинским ПТРК "Стугна-П".

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Видео: Оперативное командование "Запад"

Как сообщали новости "Сегодня", главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, что ВСУ на Донбассе получат смертоносное американское оружие. По его словам, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед отправкой в ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелинов". Он отметил, что в будущем планируется оснастить американскими ПТРК каждую бригаду, которая отправляется на войну.

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Ранее в Украине сравнивали Javelin с украинским ПТРК "Стугна". Украинские аналоги отличаются от американских большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца, но у "Джавелина" есть главное преимущество – "выстрелил и забыл", ракета сама найдет цель.

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