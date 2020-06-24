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Украина получила новейшие ракеты для комплекса Javelin

24 июня, 10:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские военные получили одну из последних модификаций противотанковых ракет

Американцы передали Украине новые ракеты к ПТРК Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов ​​долларов.

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Об этом сообщает Минобороны.

Поставка из США была осуществлена в рамках пилотного проекта по программе американского правительства "Международные военные продажи". Это первая партия по контракту, который был подписан в декабре прошлого года.

Так, ВСУ получили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин".

Данный проект предусматривает и поставку вооружения в Украину, и его обслуживание, предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов.

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В ведомстве отмечают, что поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

"Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долл. является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", – заявили военные.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

А в октябре 2019 года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

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США ракета ВСУ Javelin Джавелин

Источник: Сегодня

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