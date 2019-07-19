Английский станет обязательным: Минобразования готовит серьезные изменения

Через четыре года английский станет обязательным для получения высшего образования

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Без английского никуда. Для поступления в вуз и для выпуска надо будет знать английский на хорошем уровне. Как минимум, придется понимать лекции, которые будут проходить на английском. Об этом говорится в Концепции развития английского языка от Министерства образования.

Новые требования к английскому языку вступят в силу через четыре года – к 2023. Что готовят для будущих студентов, разбирался сайт "Сегодня".

Английский ради экономики

Чем выше уровень английского у населения, тем богаче страна. На вершине рейтинга знания находятся страны с большим валовым национальным доходом, а внизу – с маленьким. Исключение – Южноафриканская республика и Россия. В ЮАР высокий уровень знания английского сформировался исторически. А вот в России валовый национальный доход немаленький (за счет нефтедобычи), но уровень английского – низкий.

У Украины скромный ВНД и такой же уровень английского языка. Среди 88 стран, где его изучают со школы, мы на 43 месте.

Экономическое развитие зависит от знания гражданами английского языка, считают в Министерстве образования. В глобальном мире страны связаны экономическими и научными отношениями. И они говорят между собой на английском. "Когда мы смотрим на Украину, то среди не англоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского на 28-м месте. Это говорит о том, что мы теряем потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Поэтому Министерство образования решило исправить ситуацию. Через несколько лет всех школьников будут проверять на владение английским, а его знание станет обязательным условием для обучения в вузе.

"Учащиеся поступают с нормальным знанием английского, а на выпуске их уровень снижается"

70% украинцев изучали английский язык, но только 35% заявили, что могут поддержать разговор или понять новости на радио или телевидении на английском, говорится в исследовании Kantar TNS Online Track. Из 10 балов опрошенные в среднем оценили свои знания языка на 3,7. При этом 90% признали, что для личного развития они бы изучали английский.

В Украине не проверяются знания английского. Внешнее независимое оценивание по этому языку не является обязательным, а его результаты не показывают степень владения из за рейтинговости. Уровень знаний зависит от уровня тех, с кем сдаешь английский, говорит Любовь Залюбовская, координатор образовательных проектов Go Global.

"Объективно ученики должны выпускаться из школы с английским на уровне В1. По факту, если есть уровень А2, – очень хорошо. Но специализированные школы часто выпускают с уровнем С1 – это очень высокий показатель. Вторая проблема: недавно я общалась с Британским советом в Украине, у них есть проект "Английский для университетов". По результатам проекта они увидели, что иногда получается так, что студенты поступают с нормальным знанием английского, но к концу обучения их уровень не повышается, а наоборот снижается", – говорит любовь Залюбовская.

В Украине низкий уровень знания иностранного языка не только у выпускников школ, но и вузов, если это не профильный английский язык. Студенты приходят в вуз с разным уровнем языка, и те, кто имеет высокую ступень, вынуждены подстраиваться под отстающих, поскольку преподаватель скорее будет ориентироваться на студентов с более низкими знаниями.

"Проблема начинается в школе и продолжается в университете. И в итоге мы имеем, что студенты не очень хорошо владеют английским языком. Здесь много причин. В первую очередь, учебные заведения не всегда могут выделять много часов на изучение языка. А студенты для улучшения навыков должны иметь постоянную практику – общаться, читать литературу и все это должно быть интегрировано в специальные курсы", – говорит Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

В 2019 году показателем стало ВНО по английскому на магистратуру. В этом году его провели для 15 специальностей, включая культурологию, религиоведение, психологию, философию, социологию, политологию, право, журналистику, историю и археологию, общие коммуникации и региональные студии, гостинично-ресторанное дело, туризм и международные отношения, а также международные экономические отношения и международное право.

"30% студентов не смогли сдать ВНО по английскому для поступления на магистратуру. Это говорит об очень низкой подготовке. У нас очень устаревшие программы, которые не ориентированы на то, чтобы изучать современные источники. А большинство из них – на английском языке. Поэтому важно, чтобы студенты знали английский язык. На это и нацелено ВНО на магистратуре. Если бы студентам давали задание изучать иностранную литературу по профильным дисциплинам, изучать современные материалы, то они бы больше читали, писали и получали бы навыки. А когда они раз-два в неделю приходят на занятие и просиживают его – это не очень эффективно", – отмечает Бахрушин.

В университетах будут преподавать на английском

Все абитуриенты должны знать английский на уровне В1. С 2023 года это станет обязательным условием для поступления на бакалавра. Для этого введут обязательное проверочное тестирование для всех абитуриентов. Пока в министерстве не уточняют формат проверки - он может быть как в форме ВНО, так и стандартизированных иностранных тестов.

Если уровень абитуриента будет ниже В1, это не значит, что он не сможет принять участие в конкурсе на поступление. Но такие абитуриенты должны будут до начала учебного года пройти интенсивную подготовку по английскому. Судя по Концепции, языковые курсы будут работать при университетах в очном либо дистанционном формате.

А чтобы получить диплом, независимо от специальности, к выпуску бакалавр должен будет владеть английским на уровне В1+. Для магистров обязательным будет уровень В2.

Часть профильных дисциплин в университетах сделают англоязычными. Для того, чтобы школьникам и студентам качественно преподавали иностранный язык уровень подготовки преподавателей английского периодически будут проверять.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине стартовала вступительная кампания.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что число бюджетных мест в ВУЗах хотят сократить.

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