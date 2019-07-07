"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Фото: Анастасия Искрицкая

Вступительная кампания в Украине в разгаре. В этом году абитуриенты могут подать семь заявлений на четыре специальности. Все проходит через электронную систему. Однако некоторые абитуриенты столкнулись с проблемой – они не могут зарегистрироваться.

В особенностях вступительной кампании 2019 года разбирался сайт "Сегодня".

Новации в поступлении в 2019-м

"Вступительная кампания этого года имеет ряд новаций в сравнении с прошлым годом. Но существенных изменений в процессе зачисления не предвидится", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время пресс-конференции.

В этом году для поступления в вузы принимаются сертификаты Внешнего независимого оценивания за 2017, 2018, 2019 годы. Но ВНО по английскому, французскому и немецкому языку – только по сертификатам 2018 и 2019 годов.

Вступительная кампания стартовала 1 июля с регистрации электронных кабинетов. 10 числа начнется подача электронных заявлений в вузы. Творческие конкурсы в этом году проводятся с 1 июля по 10,16 июля – последний день подачи заявлений для абитуриентов, которые поступают по льготам на основании собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Те, кто поступает только по результатам ВНО, могут подавать заявления в вузы до 18:00 22 июля.

Количество заявлений, которые можно подавать в вузы, не поменялось. Если абитуриент претендует на бюджетные места, он может подать семь заявлений на четыре специальности. Для контрактников ограничений нет.

Поступающие в медицинские и педагогические вузы получат право первоочередного зачисления. Для этого надо будет подписать договор, по которому после выпуска из вуза надо будет проработать по специальности не менее трех лет в селе. Речь о специальностях "Образование/Педагогика и "Здравоохранение".

Рейтинги поступающих будут обнародованы 26 июля. А до 31 июля надо принести оригиналы документов в выбранный вуз.

"До 1 августа 12 часов будет продолжаться зачисление на бюджет, и тогда уже увидим список всех зачисленных на бюджет. Зачисление на контракт и, соответственно создание электронных кабинетов поступающего, будет доступно аж до конца сентября", - отметила Гриневич во время пресс-конференции.

Минимальный бал на большинство специальностей будут определять сами вузы. Как и в прошлом году, чтобы поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" надо набрать не менее 150 балов по второму и третьему конкурсному предмету.

На шесть специальностей Минобразования установило минимальный бал 130. Это специальности с высоким уровнем общественной ответственности, отмечают в ведомстве. К ним отнесли "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право" и "Фармация, промышленная фармация".

Для абитуриентов Минобразования запустило "горячую линию". Почему кабинет абитуриента не получается зарегистрировать, как подать электронное заявление в вуз и что делать, если система дает сбой? Ответы на эти и другие вопросы можно получить по телефону 0 (800) 504-425.

От ошибок электронного поступления никто не застрахован

Система регистрирует не с первого раза, а иногда и вовсе отказывает абитуриенту.

Дочь Кирилла Галушко в этом году экстерном закончила сразу 10-11 класс и сдала ВНО. Но абитуриентка может потерять свой дополнительный год. Когда она попыталась зарегистрироваться на сайте "Вступ", ей выдало ошибку. Позже позвонили из Центра оценивания качества образования, говорят, ошибка в дате рождения. Родители начали разбираться, собрали все документы и написали заявление.

В итоге абитуриентка получила ответ:

"У нас в базе данных нет ошибки. Это школа.

Я спрашиваю:

- Если школа неверно подала, почему у вас правильные данные?

- Это две разные базы данных. Если школа вас будет футболить, снимем директора.

Звоню в школу.

- У нас все в отпусках. Но попробуем. Находят завуча, которая должна сегодня улитать в отпуск. Присыпают фото отправленых данных. Все верно.

Возвращаюсь к тому проклятому Центру:

- Значит это ошиблись в Единой базе данных образования. Пусть вам школа даст контакты и розбирайтееся там", - описывает Кирилл Галушко ситуацию в Facebook.

10 июля – крайний срок, когда абитуриенты могут создать электронные кабинеты, загружать в систему копии документов и результаты ВНО. А с 10 до 22 июля университеты будут принимать электронные заявления. Уже прошло несколько дней вступительной кампании. Дочь Кирилла до сих пор не может зарегистрироваться в системе электронного поступления. Найти, где возникла ошибка, все еще не могут.

"Школа представила данные в цифровой форме (есть распечатка), база приняла в цифровой, потому что физически не заполняет. В ИПС "Освіта" говорят, что они работают только с управлениями образования, а не с персоналиями. Если что-то не нравится, то пусть школа обращается в управление. Школа не понимает, по поводу чего обращаться, потому что у них в данных все верно. А тот, кто вводил, сейчас в отпуске. Но ввел все верно. Добрые люди подбросили норму для вступления в КНУ в бумажной форме: "при наличии разногласий в данных поступающего в Единой базе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство и т.д.) и в соответствующем документе о получении полного общего среднего образования и в сертификате внешнего независимого оценивания". Но я деликатно отмечу, что таких расхождений просто не может быть, поскольку в упомянутых Свидетельстве о полном среднем образовании и сертификатах ВНО просто нет пунктов о дате рождения, поле и гражданстве, и т.п. Как могут быть поводом противоречия в пунктах, которые отсутствуют? Мне крышу срывает после посещения и обзвона всех этих учреждений. Если до 10.07 не прояснится – то только бумажная форма. А если она хочет не в Киев, а в Одессу? Пойду по полному кругу и подам в суд за ограничение конституционных прав", – пишет Галушко.

Проблемы с поступлением возникли и у выпускников колледжей, которые захотели поступать дальше. Так, в некоторых колледжах обучение закончилось 30 июня. И только 1 июля они заказали аттестаты о полном среднем образовании – этот документ нужен для регистрации в системе электронного поступления. Когда их напечатают – неизвестно.

"Поступающий переживает, чтобы успеть зарегистрировать кабинет. И что делать если колледж не успеет отдать аттестат до июля?", – возмущается Богдан Олийнык.

Поступление на младшего специалиста и на магистратуру в 2019-м

В этом году техникумы и колледжи принимают заявления от абитуриентов с 1 по 13 июля. В учебное заведение надо подать оригиналы и копии паспорта или свидетельства о рождении; парням – копии военно-учетного документа; аттестата с приложением; для тех, кто закончил 11 классов – сертификаты ВНО; четыре фотографии 3*4.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А с 14 июля начинаются вступительные экзамены и творческие конкурсы. Для выпускников 9-х классов надо будет сдать украинский язык и еще один предмет на усмотрение учебного заведения. Выпускникам 11-х классов засчитают результаты ВНО.

Рейтинговый список поступающих в учебное заведение должно обнародовать 23 июля. Те, кто закончил 11 классов и хотят учиться в колледже, должны зарегистрироваться через Систему электронного поступления и загрузить документы с 1 июля до 29 июля.

Основное изменение для поступающих на магистратуру – расширение списка специальностей, на которые надо сдавать иностранный язык по технологии ВНО. Этот этап уже прошел в мае. Кроме этого, на специальности "Право" и "Международное право" абитуриенты будут сдавать единый профессиональный вступительный экзамен. Это тест двух блоков: общие правовые компетенции и базовые правовые дисциплины.

Напомним, недавно мы рассказывали, как меняется школьное образование в Украине и что такое Новая украинская школа.

Также сообщалось, что в Украине вступили в силу Положения об институциональной форме образования. Помимо определения особенностей разных видов учебы, документ вводит новую форму получения образования — сетевую.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что число бюджетных мест в ВУЗах хотят сократить.

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