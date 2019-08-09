Антициклон окутает Украину жарой до +32: синоптик уточнила прогноз погоды

В ближайшие дни погода порадует украинцев, но и возможен дождь. Диденко рассказал, где ождать непогоды

/ Фото: Pixabay

На выходных ожидается много солнца и жара, но все же местами могут пройти дожди. Синоптик Наталия Диденко рассказала, какой погоды ждать 10 и 11 августа.

По ее словам, в субботу антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха – от 24 до 29 градусов. Разве что в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди, на востоке может быть порывистый ветер.

"11 августа температура воздуха немного повысится – 26-32 градуса. В воскресенье в большинстве областей также будет преобладать солнечная погода … В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", – написала Диденко в Facebook.

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Синоптик отметила, что в Киеве 10 августа будет сухо, солнечно и 25 градусов, а в воскресенье в столице днем возможен кратковременный дождь с грозой и высокая температура воздуха – до +27.

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Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в результате ливня и ураганного ветра в Киеве повалены десятки деревьев в разных районах, были подтопления. В частности, на Троещине ветер сорвал с небольшой пристройки крышу, а сломанное дерево упало на припаркованный автомобиль.

Видео: Kyiv Live

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили об обесточивании 205 населенных пунктов из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа. В частности, в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов, в Киевской – 38, в Черкасской – 26, в Черниговской – 22, в Житомирской – 21 и в Кировоградской – 3.

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