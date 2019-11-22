Штормовой ветер и мороз: какая погода ждет украинцев 22 ноября

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В Украине сегодня будет холодно и ветрено. На Приазовье ожидаются порывы ветра со скоростью 25-28 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

"22 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Температура сегодня установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В западных областях, на юге Одесской области и в Крыму будут ​​0-5 градусов тепла, на Закарпатье – ​​6-11.

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Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве. В столице 22 ноября будет облачно и без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Температура установится на уровне ​​1-3 градусов мороза.

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До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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