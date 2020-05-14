Антициклон Quiriniusс и атмосферный фронт снова изменят погоду: чего ждать украинцам

Особенно удивит температура воздуха – от заморозков ночью и до +25 днем

На днях по Украине прошелся ураган, но теперь погода снова изменится. 15 мая из одних областей дожди уйдут, а в другие придут. Температура воздуха будет капризной – ночью местами заморозки, а где-то больше 20 градусов тепла. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра антициклон Quiriniusс (карта 1) вытеснит сегодняшние дожди из Украины, благодаря чему 15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории востока страны, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях.

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Однако к нам "в гости" идет очередной атмосферный фронт, который принесет дожди на западе (кроме Волыни и Ровенской области), местами в центральные области, на юг, кроме крайних южных районов, а также вечером достигнет Донбасса (карта 2).

"Ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах 1-5 градусов. В большинстве районов западных и северных областей 3-8 градусов. В Черновицкой области до +10. В центральных областях от +4 в Винницкой до +12 в Днепропетровской. На юге и востоке 9-13 градусов. Теперь – днем. 15 мая в Украине в течение дня ожидается 13-17 градусов, в околокарпатских областях 9-13 градусов, на юге 15-22 градуса, в Крыму – до +25 (карта 3)", – написала Диденко.

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В Киеве завтра без дождя. Ночью будет очень холодно, 3-6 градусов, днем ​​потеплеет до 15-16 градусов.

А вот потепление вернется в Украину уже 23-24 мая. Поэтому ближайшие выходные будут изменчивыми, хаотичными и периодически влажными.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

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