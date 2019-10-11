Антициклон Lizbeth принесет тепло в Украину

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Украинцев на выходных ждет хорошая погода. Ближайший уик-энд будет теплым и солнечным, а температура воздуха перевалит за 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 12 и 13 октября мощное антициклоническое поле антициклона Lizbeth, который будет находиться над Черным морем, организует в Украине сухую малооблачную и даже солнечную погоду.

"Итак, 12-13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду. Практически повсеместно. Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня 15-20 градусов, на северо-востоке будет свежее – 13-17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается 18-23 градуса", – написала Диденко.

Она уточнила, что в субботу противостояние антициклона Lizbeth и циклона Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на севере и западе Украины до штормовых значений.

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А вот в Киеве на выходных синоптик обещает отличную погоду

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"Столичные выходные ожидаются сухими. В субботу могут набежать облака и посетить порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет. Температура воздуха максимально составит 12 октября около 16 градусов, а 13 октября около 20 градусов", – подчеркнула Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

В то же время из-за недавних холодов украинцы стали заражаются вирусами. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

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