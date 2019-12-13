Апелляционный суд принял решение по Альперину

Одесский бизнесмен подозревается в махинациях на таможне с нанесением убытков государству на сотни миллионов

Вадим Альперин. Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Реклама

Апелляционный суд оставил в силе меру для вышедшего из СИЗО одесского бизнесмена Вадима Альперина, которую ранее избрал Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией – содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, поэтому все без изменений", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету. Стало известно, что он сбежал от следствия, но 27 ноября был задержан. 29 ноября суд избрал меру пресечения для Альперина.

Однако уже 2 декабря он внес 70 миллионов гривен залога и вышел из СИЗО. Кроме того, за 18 миллионов гривен залога также из-под стражи был освобожден его "права рука" Олег Себов.

Читайте также: Зеленский рассказал, взяли ли в НАБУ подарок за поимку Альперина

По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делались в офисе одесского бизнесмена в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама