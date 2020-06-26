Апелляцию Стерненко перенесли: судья назвал причину

Рассмотрение апелляции на меру пресечения, которую избралиодесскому активисту Сергею Стерненко по делу об умышленном убийстве одного из напавших на него в 2018 год, перенесли на следующую неделю.

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Как сообщили в Telegram-канале активиста, такое решение было принято Киевским апелляционным судом 26 июня.

"Суд объявляет перерыв до 11:00 аж на 03.07.2020 г., то есть через неделю. Тогда продолжат заслушивать поручителей и будет оглашения решения", – говорится в сообщении.

В "Интерфакс-Украина" подтвердили, что поручителей подсудимого продолжаю заслушивать лишь через неделю.

"Поскольку ещё много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля", – сказал председательствующий судья.

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Также сообщили о том, что суд ответил отказом на ходатайство стороны защиты об отводе прокурора Николая Бозовуляка. Который, в свою очередь, заявил о том, что нож, которым Стерненко нанес смертельные ранения злоумышленнику, не продается в Украине. Хотя данная модель присутствует на сайте одного из украинских магазинов.

Напомним, что на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 году было совершено три нападения в Одессе. После очередного из них, которое случилось 24 мая 2018 года, активист заявил о гибели одного из нападавших от удара ножом в живот. Тогда обвинений ему не предъявили, признав действия мужчины самообороной.

Однако 11 июня этого года Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, а уже через четыре дня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 дней на территории воинской части в Одессе, позже изменив место отбывания ареста в Киеве. Его адвокат Маси-Мустафа Найем подал апелляцию на данное решение.

В СБУ утверждают, что после схватки Сергей Стерненко догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил, а 25 июня в ведомстве сообщили о завершении досудебного расследования в отношении одесского активиста.

Смотрите, как проходили слушания по делу Сергея Стерненко:

Видео: Нацполиция

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