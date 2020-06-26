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Апелляцию Стерненко перенесли: судья назвал причину

26 июня, 19:41

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Суд продолжит заслушивать поручителей одесского активиста только через неделю

Рассмотрение апелляции на меру пресечения, которую избралиодесскому активисту Сергею Стерненко по делу об умышленном убийстве одного из напавших на него в 2018 год, перенесли на следующую неделю.

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Как сообщили в Telegram-канале активиста, такое решение было принято Киевским апелляционным судом 26 июня.

"Суд объявляет перерыв до 11:00 аж на 03.07.2020 г., то есть через неделю. Тогда продолжат заслушивать поручителей и будет оглашения решения", – говорится в сообщении.

В "Интерфакс-Украина" подтвердили, что поручителей подсудимого продолжаю заслушивать лишь через неделю.

"Поскольку ещё много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля", – сказал председательствующий судья.

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Также сообщили о том, что суд ответил отказом на ходатайство стороны защиты об отводе прокурора Николая Бозовуляка. Который, в свою очередь, заявил о том, что нож, которым Стерненко нанес смертельные ранения злоумышленнику, не продается в Украине. Хотя данная модель присутствует на сайте одного из украинских магазинов.

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Напомним, что на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 году было совершено три нападения в Одессе. После очередного из них, которое случилось 24 мая 2018 года, активист заявил о гибели одного из нападавших от удара ножом в живот. Тогда обвинений ему не предъявили, признав действия мужчины самообороной.

Однако 11 июня этого года Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, а уже через четыре дня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 дней на территории воинской части в Одессе, позже изменив место отбывания ареста в Киеве. Его адвокат Маси-Мустафа Найем подал апелляцию на данное решение.

В СБУ утверждают, что после схватки Сергей Стерненко догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил, а 25 июня в ведомстве сообщили о завершении досудебного расследования в отношении одесского активиста.

Смотрите, как проходили слушания по делу Сергея Стерненко:

Видео: Нацполиция
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