Адвокаты подали апелляцию на решение суда по делу Стерненко

Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил адвокат Маси-Мустафа Найем.

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По его словам, защита Стерненко уже подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Найем также отметил, что дата следующего заседания суда еще не назначена.

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Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Также мы писали о том, как у здания суда, где Стерненко избирали меру пресечения, произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого. В стычке досталось и народному депутату Роману Лозинскому.

Видео: Игорь Рец

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