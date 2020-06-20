Українська
$ 26,76
30,06
  1. Последние новости Украины

Адвокаты подали апелляцию на решение суда по делу Стерненко

20 июня, 16:28

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Дата следующего заседания суда пока не известна

Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил адвокат Маси-Мустафа Найем.

Реклама

По его словам, защита Стерненко уже подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Найем также отметил, что дата следующего заседания суда еще не назначена.

В тренде
Непогода натворила беды в Украине: без электричества остались 179 населенных пунктов

Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Также мы писали о том, как у здания суда, где Стерненко избирали меру пресечения, произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого. В стычке досталось и народному депутату Роману Лозинскому.

Видео: Игорь Рец
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд домашний арест стерненко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмы
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмыЕвросоюз
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщикПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять