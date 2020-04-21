Арсений Яценюк ответил на обвинения Виктора Медведчука

Лидер "Народного фронта" и бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк ответил на обвинения, которые озвучил в его адрес депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Нардеп назвал бывшего главу правительства якобы ответственным за "развал системы предупреждения чрезвычайных ситуаций" и, как следствие, продолжающиеся уже не первую неделю масштабные пожары на Украинском Полесье.

Ответ украинский политик опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров в Житомирской и Киевской областях, а также Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Также сообщалось, что пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса.

Со временем пожар распространился на пять лесничеств, сгорели десятки гектаров леса, несколько сел и хуторов на севере Житомирской области.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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