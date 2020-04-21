Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Последние новости Украины

Арсений Яценюк ответил на обвинения Виктора Медведчука

21 апреля, 15:43

Игорь Тимофеев

Экс-премьер отверг упреки в развале системы предупреждения чрезвычайных ситуаций

Лидер "Народного фронта" и бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк ответил на обвинения, которые озвучил в его адрес депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Нардеп назвал бывшего главу правительства якобы ответственным за "развал системы предупреждения чрезвычайных ситуаций" и, как следствие, продолжающиеся уже не первую неделю масштабные пожары на Украинском Полесье.

Ответ украинский политик опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Реклама

В тренде
В Украине ожидается всплеск коронавируса: в МОЗ назвали сроки

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров в Житомирской и Киевской областях, а также Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Также сообщалось, что пожары в больших масштабах в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. На момент, когда об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горело уже 20 гектаров леса.

Со временем пожар распространился на пять лесничеств, сгорели десятки гектаров леса, несколько сел и хуторов на севере Житомирской области.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

обвинения Арсений Яценюк Виктор Медведчук пожар чернобыльская зона

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делатьFun
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...