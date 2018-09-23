Артиллеристы ВСУ показали, как отражать танковые атаки: опубликованы эффектные фото

Сегодня, 06:00

Лучшими оказались пушкари 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр &quot;Запорожская Сечь&quot;
Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

 В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прошли боевые стрельбы, по результатам выполнения которых лучшими среди всех воинских частей оказались артиллеристы 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь" ВСУ.

Пушкари 55-й бригады победили в двух номинациях: "лучшая противотанковая батарея" и "лучшая гаубичная батарея", сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Подведение итогов конкурса на лучшую батарею Сухопутных войск ВСУ и награждение победителей состоялось в воскресенье, 23 сентября.


Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Фото: Facebook 55-й ОАрБр "Запорожская Сечь"

Напомним, несколькими днями ранее ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье, там ВСУ продолжают тренировать отражать "морское нападение" в виду российской агрессии в Азовском море.

В конце августа в Украине проходили крупные военные учения "Шторм-2018" Военно-морских сил совместно с другими родами войск – авиация и корабли отражали "атаку с моря". Отрабатывалось отражение воздушного нападения противника, перегруппировка войск, подготовка районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной 
ВСУ, учения, артиллерия

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"Сегодня"

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