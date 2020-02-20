Атмосферные фронты резко испортят погоду в Украине

В пятницу не всем в Украине повезет с хорошей погодой

В Украине все еще господствует настоящая весна. В пятницу, 21 февраля, несмотря на мокрую погоду на востоке и западе, будет достаточно тепло, местами до +8. Но уже с воскресенья погода существенно испортится. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра осадки следует ожидать в западных областях и на востоке (кроме Харьковской области). На остальной территории страны будет сухо.

"Ветер юго-западный, на юге и востоке Украины – восточный. Несильный, максимум умеренный. Атмосферное поле над Украиной – в основном антициклональное (кроме запада): ветер будет несильный, будут возникать местами туманы, которые ухудшат видимость, и изморозь. Температура воздухе ближайшей ночью от 3 тепла до 3 мороза. Завтра днем ​​4-8 градусов тепла, в восточных областях – 1-4 градуса", – написала Диденко.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность, без существенных осадков, максимум – какая-то морось. Ночью около нуля, днем – до 5 градусов тепла.

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Синоптик добавила, что 23 февраля в Украину придут атмосферные фронты, которые принесут осложнения погоды – осадки и сильный ветер.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем на Британию обрушился шторм "Деннис", есть даже жертвы. Подробней смотрите в сюжете:

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