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Атмосферный фронт испортит погоду в Украине – придут дожди и похолодание

3 октября, 12:58

В пятницу температура воздуха будет от скромных 10 градусов до летних +25

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Дожди и похолодание принесет в Украину атмосферный фронт 4 октября, в пятницу. В ряде областей будет мокро, а вот температура воздуха будет отличаться – от +10 до +25. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу с севера страны через Полтавскую и Черкасскую области и до Одесской области будет проходить дождевой фронт (синяя полоса на карте означает дожди).

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"Атмосферный фронт уже сегодня вечером придет к северу Украины. Завтра на западе дожди притихнут, обойдется облачной погодой с робкими каплями. А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные. Осадки не тронут разве что юго-восток Украины. Температура воздуха разделится на метеорологические классы: на западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, 10-15 градусов. На остальной территории 15-19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето – 20-25 градусов", – написала Диденко.

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Возвращаются похолодание и дожди: синоптик предупредила об изменении погоды

В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до 11-12 градусов, отметила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

На днях в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, а восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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Источник: Сегодня

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