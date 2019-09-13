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Аваков назначил главе Нацполиции новых заместителей

13 сентября, 09:48

Вместо Аброськина и Невгада назначены генерал и подполковник

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На днях три заместителя главы Нацполиции (НПУ) ушли в отставку по собственному желанию, которую принял глава МВД Арсен Аваков. Кроме того, он назначил новых офицеров на эти должности, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, приказом министра внутренних дел были уволены заместитель главы НПУ – руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад и заместитель – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Следующими указами Аваков назначил новых заместителей главы Нацполиции. Первым заместителем – руководителем криминальной полиции будет Евгений Коваль (генерал третьего ранга). Ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

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Евгений Коваль

Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе (ранее заместитель руководителя Главного следственного управления) будет заместителем главы НПУ и руководителем Главного следственного управления.

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"Заместители председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны на Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите", – сказал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Аброськин заявил о желании баллотироваться в мэры Мариуполя. Среди членов своей команды он назвал командира добровольческого батальона Андрея Гергета с позывным "Червень".

Смотрите также видео, как добробаты передали полиции 10 тонн оружия и боеприпасов:

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Аваков полиция коваль Аброськин

Источник: Сегодня

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