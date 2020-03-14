Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Аваков предупредил об ужесточении карантина из-за коронавируса

14 марта, 12:59

Руслан Ровик

Глава МВД предупредил, что ограничительные меры по всей Украине будут ужесточаться

В ближайшее время карантин, введенный из-за коронавируса в Украине, может быть ужесточен.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Facebook.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", – подчеркнул он.

Глава МВД добавил, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты – масками и антисептиками, а спекулянтов будут "очень жестко наказывать".

Реклама

Он отметил также, что главным оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

"Медики будут публиковать инструкции. МВД (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру", - подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее в Украине были официально подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

Кроме того, в сети появилась информация о подтвержденном COVID-19 у жительницы Тернопольской области, вернувшейся из Италии.

Также недавно Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

Смотрите также обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в связи с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Арсен Аваков инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусомДругие регионы
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика
Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса
Украина закроет границы с Европой из-за коронавирусаПолитика
Еще один президент отложил визит в Украину
Еще один президент отложил визит в УкраинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...