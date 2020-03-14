Аваков предупредил об ужесточении карантина из-за коронавируса

Глава МВД предупредил, что ограничительные меры по всей Украине будут ужесточаться

В ближайшее время карантин, введенный из-за коронавируса в Украине, может быть ужесточен.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Facebook.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", – подчеркнул он.

Глава МВД добавил, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты – масками и антисептиками, а спекулянтов будут "очень жестко наказывать".

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Он отметил также, что главным оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.

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"Медики будут публиковать инструкции. МВД (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру", - подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее в Украине были официально подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

Кроме того, в сети появилась информация о подтвержденном COVID-19 у жительницы Тернопольской области, вернувшейся из Италии.

Также недавно Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

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