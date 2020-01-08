Авиакатастрофа в Иране: на крушение украинского самолета отреагировали в МИД

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

По предварительной информации, погибли все пассажиры и экипаж разбившегося в Тегеране пассажирского самолета Международных авиалиний Украины (МАУ). Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Кирилыч.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", – сказал Кирилыч.

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По его словам, в Департаменте консульской службы уже создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238-17-77.

Напомним, ранее о том, что все пассажиры и члены экипажа Boeing-737 погибли сообщал президент Украины Владимир Зеленский:

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 177 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни до Києва.

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