Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Авиакатастрофа в Иране: на крушение украинского самолета отреагировали в МИД

8 января, 09:24

Во внешнеполитическом ведомстве заработала оперативная кризисная группа

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

По предварительной информации, погибли все пассажиры и экипаж разбившегося в Тегеране пассажирского самолета Международных авиалиний Украины (МАУ). Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Кирилыч.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", – сказал Кирилыч.

Читайте также: В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

Реклама

По его словам, в Департаменте консульской службы уже создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238-17-77.

Напомним, ранее о том, что все пассажиры и члены экипажа Boeing-737 погибли сообщал президент Украины Владимир Зеленский:

В тренде
Мороз в Карпатах и гололедица: какая погода ждет украинцев 8 января
Фото: lv.suspilne.media

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 177 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни до Києва.

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

Также в 13:00 смотрите специальный выпуск "Сегодня" на телеканале "Украина"

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран самолет погибшие авиакатастрофа пассажиры МАУ МИД Украины авиакрушение в Иране

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллара
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллараЭкономика
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробности
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробностиЭкономика
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)
Коллекторы терроризируют киевлянку, которая не брала кредит (видео)Финансы
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия
Нацбанк обещает дешевые кредиты на жилье уже в 2020 году
Нацбанк обещает дешевые кредиты на жилье уже в 2020 годуФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...