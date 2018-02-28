Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка

Сегодня, 16:12

Уровень воды на дороге достиг метра, один из автомобилей смыло в озеро Сиваш


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Уровень воды в акватории Азовского моря 28 февраля поднялся до стихийной отметки. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"28 февраля ночью и утром в Геническе Херсонской области подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста шоссейной дороги на Арабатскую стрелку)", – отметили в ведомстве.

Накануне в Геническом районе Херсонской области было приостановлено транспортное сообщение с населенными пунктами, расположенными на Арабатской стрелке. В ночь на вторник из-за непогоды, сопровождавшейся сильным ветром и штормом, Арабатская стрелка (коса в Херсонской области) оказалась отрезана от сообщения с материковой частью Украины. Дорога Геническ-Стрелковое оказалась затоплена, местами уровень воды достиг 1 метра.

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Сообщалось, что глава Генической горадминистрации не может попасть на работу, а один автомобиль при попытке проезда по затопленной дороге смыло в озеро Сиваш. К счастью, машину удалось вытащить.

Накануне в Херсонской области на 27-28 февраля и 1 марта было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики отметили, что в регионе будут бушевать снегопады, метели, а порывы ветра будут колебаться от 15 до 29 метров в секунду.

На украинской части Арабатской стрелки расположены поселки Стрелковое (население 1,4 тысячи человек), Геническая горка (495 человек), Счастливцево (1,4 тысячи человек) и Приозерное (245 человек). Управление Национальной полиции по Херсонской области подтвердило, что сухопутного доступа к этим поселкам с территории Украины нет.

Ранее сообщалось, что под Геническом замерзло море: появились яркие фото и видео.

Напомним,на Одесскую область обрушился сильный снегопад.

Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 
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Автор:

Сергей Рюмочкин

Источник:

"Сегодня"

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