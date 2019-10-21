Бабьему лету осталось недолго: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Ближайшие дни погода будет радовать украинцев, но ее может подпортить одно неприятное явление

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Ближайшая неделя в Украине будет довольно теплой и сухой, но немного подпортят общую картину туманы. А вот похолодание придет под конец месяца. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, текущая неделя обещает снова быть с антициклональнальним характером, то есть, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром.

"Температура воздуха, по прогнозам, также не должна существенно меняться – в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 17-24 градусов", – написала Диденко.

Синоптик также предупредила, что теплой погоде могут мешать туманы. Она отметила, что если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться. Но и это еще не все.

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"Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели", – рассказала она.

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В Киеве 22 октября без осадков, туман, дневная температура воздуха около 20 градусов, если ее не подкорректирует в пользу холода туман.

Диденко подчеркнула, что до конца недели не будет существенных изменений в погоде, и рассказала, когда ждать похолодания.

"Существенное похолодание ожидается с 28 октября – до 10-14 градусов в течение дня, а с 31 октября -1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1-5 градусов, днем ​​до 5-10 градусов. А пока – маловетрянный туманный и относительно теплый антициклон", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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