Беларусь передала Украине мужчину, который указал в резюме службу в батальоне "ДНР"

Мужчина пытался устроиться на работу в Беларуси

Фото: Facebook

Беларусь передала Украине мужчину, который указал в резюме службу в батальоне "ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg 2019-04-04T20:59:20+03:00 Украина Мужчина пытался устроиться на работу в Беларуси

Украинские пограничники 3 апреля задержали около границы с Беларусью мужчину, который может быть причастен к деятельности батальона боевиков "Восток". Об этом пишет белорусское издание "Наша Нiва".

Так, по информации издания, задержанный сообщил пограничникам, что его депортировали из Беларуси за неуплату административного штрафа. Однако после проверки выяснилось, что причина депортации может быть в другом — мужчина пытался устроиться на работу в Беларуси и отметил в резюме, что служил в батальоне "Восток".

Мужчина, как сообщает издание, был заместителем командира незаконного военного формирования "Восток" и сотрудником так называемого "МГБ ДНР" по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса.

Однако впоследствии он бежал из оккупированной части Донбасса через Россию в Беларусь, где и дал объявление о поиске работы в интернете. Правоохранители Беларуси выслали его за пределы страны и запретили въезд на 10 лет, пишет издание.

Авторы статьи предполагают, что, речь может идти о 36-летнем гражданине Украины Сергее Глухоте.

Напомним, на выезде из Крыма пограничники задержали боевика-"Домового".

Напомним, ранее в Донецкой области за неделю в полицию Краматорска добровольно сдались четыре бывших боевика, которые помогали оккупантам за продовольственные пайки и денежное вознаграждение.

А ранее на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ,которые действуют в социальных сетях.

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