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Бельгиец продавал украинок в сексуальное рабство: появилось видео задержания

16 июля, 13:45

Организатора международного канала торговли людьми задержали на "горячем"

На пункте пропуска "Краковец" одесские копы задержали организатора международного канала торговли людьми во время попытки переправить трех украинок в сексуальное рабство в Бельгию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Как выяснилось, 36-летний бельгиец через интернет подыскивал для местных борделей молодых украинок. Отбирая женщин по фотографиям, мужчина обещал им за "работу" 200 евро в час. Все расходы, связанные с выездом женщин в Бельгию, мужчина брал на себя с условием возмещения их первой зарплаты.

"Сейчас в рамках начатого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) уголовного производства с мужем проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе предстанут перед судом двое граждан Китая, которых обвиняют в торговле людьми. Подозреваемые предлагали украинкам "рабочие места" в борделях Пекина. За интимные услуги девушкам обещали 200—400 долларов в день с проживанием и питанием.

А во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.

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Тег Бельгия, Краковец, торговля людьми, канал, украинки, сексуальное рабство

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