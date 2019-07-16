Бельгиец продавал украинок в сексуальное рабство: появилось видео задержания
Организатора международного канала торговли людьми задержали на "горячем"
На пункте пропуска "Краковец" одесские копы задержали организатора международного канала торговли людьми во время попытки переправить трех украинок в сексуальное рабство в Бельгию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
Как выяснилось, 36-летний бельгиец через интернет подыскивал для местных борделей молодых украинок. Отбирая женщин по фотографиям, мужчина обещал им за "работу" 200 евро в час. Все расходы, связанные с выездом женщин в Бельгию, мужчина брал на себя с условием возмещения их первой зарплаты.
"Сейчас в рамках начатого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) уголовного производства с мужем проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Одессе предстанут перед судом двое граждан Китая, которых обвиняют в торговле людьми. Подозреваемые предлагали украинкам "рабочие места" в борделях Пекина. За интимные услуги девушкам обещали 200—400 долларов в день с проживанием и питанием.
А во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.
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