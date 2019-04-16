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Березовец попал в скандал с шуткой о Зеленском и пожаре в Нотр-Даме

Сегодня, 13:30

Посол Франции резко отреагировала на слова политолога, а он в свою очередь напомнил французам об их "шутках"

Тарас Березовец
Тарас Березовец. Фото: Facebook

Политический эксперт и журналист Тарас Березовец попал в скандал после того, как в неучтивой форме "связал" встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и пожар в Соборе Парижской Богоматери. На это последовала жесткая реакция посла Франции.

Вчера, после того, как вспыхнул пожар в Нотр-Даме, Березовец написал: "Вообще Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец (где проходила встреча) полыхнуть".

Посла Франции в Украине Изабель Дюмон шокировал этот пост, и она ответила в своем Twitter: "Как вам не стыдно!? Позор".

После реакции французского дипломата, политолог удалил скандальное сообщение и написал новый пост, в котором назвал это шуткой и заявил, что не имел намерения обидеть ничьи чувства и принес свои извинения всем, кого это могло оскорбить.

В то же время Березовец напомнил французам, как несколько лет назад их издание Charlie Hebdo стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций, а также считает, что его шутка не грубее, чем многие из "95-го квартала".

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"Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов (Charlie Hebdo) на свое субъективное мнение. У меня простой вопрос. Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег? Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток "95-го квартала"? Тем не менее, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы … Мое личное мнение остаётся лично моим, нравится оно вам или нет … Что до Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры и я скорблю о его утрате вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", – написал политический эксперт.

Напомним, пожар в Нотр-Даме возник вечером 15 апреля, около 18:50.Отметим, что сотни спасателей, работавших на тушении легендарной святыни, делают все возможное, чтобы огонь не вспыхнул снова, заливая водой тлеющие элементы здания. По словам смотрителей собора и культурологов, оценить ущерб сейчас невозможно, поскольку речь идет не о какой-то стоимости строительных материалов или конструкций. Огонь уничтожил уникальные средневековые элементы здания, внутреннюю отделку, элементы конструкции, которые создавались сотни лет назад и сохранились до наших дней. Читайте все подробности пожара в Соборе Парижской Богоматери.

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Тег Зеленский, шутка, нотр-дам де пари, березовец, Собор Парижской Богоматери

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