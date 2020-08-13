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"Бейрута" в Украине не будет: Шмыгаль рассказал о проверке хранения селитры

13 августа, 18:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Бейруте взрыв селитры оказался самым мощным неядерным в истории

Недавно президент Владимир Зеленский назначил в Украине срочные проверки условий хранения селитры, которая стала причиной взрыва в Бейруте (Ливан). Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил предварительные результаты.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Украине взрывоопасное вещество хранится в соответствие со стандартами. При этом окончательные результаты будут известны 15 сентября.

"Первые результаты показывают: стандарты хранения селитры в Украине – это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпом, как это было в Бейруте. Есть некие сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", – сказал Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

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После трагических события в Бейруте, где взорвались 2 700 тонн селитры и разнесло полгорода, в Украине забеспокоились о своей селитре. Руководитель "Союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий" Сергей Рубан в комментарии сайту "Сегодня" рассказал о крупнейших складах селитры в Украине.

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Также мы писали, что в порту Николаева хранили огромные запасы селитры, даже больше, чем в Бейруте. Однако опасный товар уже убрали, сейчас он не представляет угрозы для людей и города.

Взрыв в Бейруте в замедленной сьемке:

Взрыв в Бейруте показали в замедленной съемке

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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селитра Денис Шмыгаль взрыв в Бейруте
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