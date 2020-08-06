Где в Украине может взорваться селитра: эксперт рассказал о крупнейших складах

После трагического взрыва просроченной селитры на складах в Бейруте, где погибли более 130 человек и ранены около 5 тысяч, в Украине начались тотальные проверки всех складов, где есть "залежи" просроченной селитры. Как оказалось, в Украине очень много мест, где в больших количествах хранится такое удобрение.

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Сразу после взрыва в Ливане, в Украине президент и Кабмин поручили проинспектировать все склады, где хранится селитра. Кроме того, вчера появились данные, что подобные бейрутским объемы просроченной и взрывоопасной аммиачной селитры могут храниться на территории Николаевского морского торгового порта еще с 2018 года.

После появления такой информации сайт "Сегодня" обратился в пресс-службу порта, где нам ответили, что два года назад в порт зашло судно, на борту которого было более 3 тыс. тонн аммиачной селитры. Но сегодня ее нету в порту.

"Выгрузка судна происходила на причале №12 в период с 19 по 21 сентября 2018 года. Вывоз вышеуказанного груза с территории порта был завершен в начале 2019 года. На сегодняшний день остатки груза селитры аммиачной в порту отсутствуют", – сообщили нам в пресс-службе порта. К этому в порту нам добавили: "Нам не известно, куда далее был отправлен этот груз, потому как мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность компаний", – рассказали нам в порту.

Но аммиачная селитра – это едва ли не самый популярный вид удобрений, выпускавшийся в Украине тремя мощными предприятиями. И, естественно, это удобрение годами складировалось по всей территории страны.

О том, какие объемы селитры есть в Украине – нам рассказал руководитель "Союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий" Сергей Рубан. Зная достаточно много о химических свойствах селитры, Рубан также прояснил ситуацию об угрозах, которые возможны со стороны такого удобрения.

"Сейчас наибольшие объемы селитры хранятся на территории заводов-производителей минеральных удобрений. Речь идет о заводах в Ровненской области, Черкассах, а также в городе Северодонецк, – говорит Сергей Рубан. – Общая мощность производств в Украине составляет более 2 млн тонн, общий объем потребления селитры в Украине составляет от 1,6 млн тонн до 1,8 млн".

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По словам Рубана, одновременно на заводском складе может накопиться около 5-7 тыс. тонн селитры.

"Срок пригодности селитры – 6 месяцев, но на самом деле она может храниться гораздо дольше. При обычном хранении селитра, кроме пористой, сама по себе не взрывается. При смешивании с какими-либо компонентами, конечно, появляются условия, в которых она становится опасной. Большинство производителей придерживаются необходимых условий хранения. Если же говорить об импортной селитре, то нам поставляется селитры преимущественно из стран ЕС. Во всех этих странах есть требования к производству стабилизированной селитры. Этот вид селитры не взрывается. Другими словами, все, что импортируется – является более безопасным по сравнению с тем, что производится в Украине. В Бейруте селитра могла сдетонировать из-за того, что долго пролежала и превратилась в порошок", – отметил Рубан.

Эколог и эксперт Олег Листопад говорит, что в Украине хоть и не было особых проблем с селитрой, но с другими удобрениями проблемы системны.

"Имею ввиду химикаты, которые используются для борьбы с вредителями, – говорит Олег Листопад. – С этими веществами ситуация такова, что реального контроля за их использованием нет. Есть примеры, когда из-за таких действий на пасеках погибают пчелы. Хотя закон достаточно четко регламентирует их использование: пасечники должны быть предупреждены, вещества должны быть сертифицированными и использоваться только в разрешенном количестве. Для того, чтобы соответствующая инспекция могла все это контролировать, то в достаточном количестве должны быть лабораторий. Но таковых недостаточно, оборудование устаревшее…", – подчеркнул эколог.

Напомним, ранее столичная прокуратура сообщила о разоблачении масштабной схемы поставок из России в Украину удобрений в обход санкций.

Также сообщалось, что в Бейруте арестовали первых фигурантов резонансного дела о взрыве селитры в порту. Подробности – в сюжете.

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