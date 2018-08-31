Без парт и учебников: реформа образования споткнулась о местные власти

Не все первоклассники 1 сентября будут сидеть за новыми партами и в современных классах

Одноместные парты, игровая и творческие зоны - к 1 сентябрю первые классы во всех школах страны должны обрести новый вид. Это один из компонентов проекта "Новой украинской школы".

На все это есть деньги. Правительство выделило 1 млрд грн на новую мебель, компьютеры и учебные материалы для первых классов. Эти деньги местные власти должны были освоить – провести закупки и распределять по своим школам.

Но реформа образования споткнулась на местах. На сегодня только 44% средств освоены. Если Сумская область уже практически полностью готова к 1 сентябрю, то Николаевская использовала только 10% субвенции из госбюджета.

Что мешает реформе образования и увидят ли украинцы "Новую украинскую школу", узнал сайт "Сегодня".

Не готовы к реформе

"Из-за жадности чиновников управления образования школы Кропивницкого останутся без парт", – жалуется Евгения Захарченко, мама первоклассницы.

Ее дочь пойдет в класс, в котором останутся старые тяжелые парты. На ремонт классов местная власть и вовсе не выделила денег.

"В Кропивницком тендерный комитет управления образования горсовета намерено выбросили из первого тендера, который был еще в начале июня, потенциального победителя. Антимонопольный комитет по жалобе этого поставщика отменил результаты тендера. Затем ситуация повторилась и на жалобу поставщика Антимонопольный комитет остановил тендер и назначил рассмотрение жалобы на 5 сентября", – говорит Евгения Захарченко.

Подобные ситуации возникают по трем причинам, поясняет министр образования Лилия Гриневич. Первая – областные или местные советы не распределили деньги. Вторая – это тендеры, которые заблокированы ради недобросовестной конкуренции и это не зависит от органов местного самоуправления. Или органы местного самоуправления не вовремя оглашают тендеры. Третья причина – украинские производители не успевают произвести такое количество парт по тем параметрам от МОН. А парты должны быть одноместными, ортопедическими, которые можно регулировать по высоте и легко переставлять.

Фото: архив

Пустых классов 1 сентября не будет, обещает министр.

"У нас не будет пустых классов. У нас же дети учились в школах, и везде есть парты обычные. Не может быть такого, чтобы ребенок вошел в класс и ему не было как сесть за парты. Второе – мы имеем новое содержание образования, методы, все учителя прошли квалификацию. И адаптационный период пройдет на должном уровне. Поэтому обучение будет при любых обстоятельствах и парты обязательно будут", – заявила Лилия Гриневич.

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На месяц без учебников

Весь сентябрь первоклассники будут без учебников. Их просто не успевают напечатать и доставить в школы. Такая же проблема с учебниками для пятых и десятых классов.

Так произошло из-за блокировок закупок, объясняет Гриневич. Некоторые издательства блокировали печать целых линеек учебников судебными исками. Так они пытались получить гриф МОН и пустить в печать свои учебники. В этих книгах в министерстве обнаружили ряд нарушений и плагиат. При этом суды дают этим издательствам позитивное решение.

Фото: lschool99.blogspot.com

Еще одна причина – полиграфические предприятия не способны быстро напечатать большой объем книг. И третья причина – плохая экспертиза учебников. Экспертизой и допуском учебников в печать занимается Институт модернизации содержания образования. Всех сотрудников учреждения уволят, а новых наберут по конкурсу, обещает Гриневич.

Поэтому учебники для 1 класса доставят в школы в сентябре-октябре, для 5 класса поступят до сентября, а для 10 класса – в ноябре. Никаких учебников покупать не нужно. Все книги в электронном формате будут размещены на сайте МОН до 1 сентября.

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Как же будут учиться школьники

Отсутствие учебников не помешает первым классам. Сентябрь будет адаптационным – детей не посадят сразу за учебники и не заставят выводить линии в тетрадях.

Замдиректора Института модернизации содержания образования Роман Шиян поясняет, что первокласники в сентябре будут знакомится со школой, друг с другом и искать ответ на вопросы: зачем мне ходить в школу? Как безопасно добраться до школы и вернуться домой? Как чувствовать себя комфортно в классе мне и моим одноклассникам? Как стать классным сообществом? Чего мы можем достичь вместе?

"Дети не должны сидеть в сентябре за книгами и рисовать в тетрадях с печатным основанием, которые учитель призывает покупать за деньги также. В сентябре учителя получат все материалы и будут работать с детьми как надо. Это к лучшему, потому что не будет искушения учителям садить детей сразу за парты и только работать с учебником и тетрадью", – прокомментировала Гриневич отсутствие учебников.

С мебелью ситуация должна решиться к октябрю. Премьер-министр уже создал координационную группу, в которую входят Ассоциация городов Украины, Министерство регионального развития, Минобразования и другие министерства. Группа будет подталкивать города и села быстрее решать вопросы с обеспечением школ. Самостоятельно Минобразования влиять на местные органы власти не может, а только получает отчеты от департаментов образования.

Фото: lschool99.blogspot.com

Но реформа не сорвется, уверена Гриневич. "Новая украинская школа" состоит из нового содержания, подготовленного учителя и новой образовательной среды. Именно в последнее входят парты и другое обеспечение класса.

Но главное – это содержание образования и подготовленный учитель.