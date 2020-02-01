Беженцев из Украины в США оказалось рекордное количество: шокирующие цифры

Больше всего украинцев переезжают в Сиэтл

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За последние годы в США значительно увеличилось число беженцев из Украины. Наша страна по итогам 2019 года оказалась на третьем месте по этому показателю, сообщает "Голос Америки".

Первое и второе место заняли Конго и Мьянма. Как пишет The Washingon Post, за минувший год в Штаты переехал 4451 украинский беженец, что составляет 15% от их общего количества. Отметим, что в 2016 году украинцы составляли всего 3% всех беженцев.

Газета отмечает, что к таким изменениям могла привести политика администрации Трампа, ведь он выступал за запрет на поездки в США гражданам стран, где большинство населения составляют мусульмане.

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Отметим, что большинство украинцев приезжают в США, не убегая от войны, а используя возможности, предоставляемые законодательством США для репрессированных категорий граждан в бывшем Советском Союзе. Больше всего украинцев живут в городе Сиэтле в штате Вашингтон.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп может нарастить поддержку среди американцев украинского происхождения на следующих президентских выборах по сравнению с 2016 годом.

Также мы сообщали, что в честь украинского гетмана назвали города в США.

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