Безопасность граждан на День Независимости будут обеспечивать 13 тысяч полицейских

Безопасность украинских граждан во время мероприятий по случаю празднования Дня Независимости Украины будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в сообщении в Facebook.
"Во время мероприятий по случаю Дня независимости Украины публичную безопасность будут обеспечивать 13 тыс. правоохранителей", – говорится в сообщении.
Как отмечается, во время видеоселекторного совещания заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, он обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.
24 августа на территории государства планируется проведение множество массовых мероприятий.
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"Сегодня" внимательно следят за всем вокруг наступающего Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия будут проходить в стране на праздник, вы можете узнать на нашем сайте.
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