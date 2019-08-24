Безопасность граждан на День Независимости будут обеспечивать 13 тысяч полицейских

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Безопасность украинских граждан во время мероприятий по случаю празднования Дня Независимости Украины будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в сообщении в Facebook.

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"Во время мероприятий по случаю Дня независимости Украины публичную безопасность будут обеспечивать 13 тыс. правоохранителей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время видеоселекторного совещания заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, он обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

24 августа на территории государства планируется проведение множество массовых мероприятий.

Соединенного Королевства и премьер-министр Борис Джонсон поздравили страну с главным государственным праздником.

Британские депутаты зачитали текст, написанной Тарасом Петриненко песни "Україна", а Джонсон сказал "Слава Украине!", на что члены украинского посольства в Великобритании ответили ему "Героям слава!".

"Сегодня" внимательно следят за всем вокруг наступающего Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия будут проходить в стране на праздник, вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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