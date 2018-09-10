Безопасность vs свобода: эксперт назвал подводные камни штрафа за езду без ремня или шлема

По мнению правозащитника, существует риск, что постановления за езду в непристегнутом виде или без шлема могут массово обжаловать

Увеличение административной ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 до 850 гривен снизит уровень смертности на дорогах, но лишает водителей права выбора.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил адвокат Вадим Володарский.

По мнению правозащитника, законопроект № 8492 может позитивно сказаться на статистике смертности на автотрассах.

"Эффективно это будет. Ремень безопасности снижает вероятность тяжких последствий при ряде видов ДТП в несколько раз. Тем более это касается мотошлемов, ведь летом в полной экипировке ездит мало мотоциклистов. Это снизит смертность, если это будет выполнятся", – говорит Володарский.

Но есть риск, что эти нововведения могут неоднозначно трактоваться водителями автомобилей и мотоциклов.

"Использование ремня безопасности или шлема водителем определенного транспортного средства – это вопрос, который не касается безопасности других людей. Применение ремней безопасности или шлема касается безопасности исключительно самого человека. Человека, по сути, лишают выбора самим фактом того, что это сделали обязательным. Какое-то принуждение в вопросе, который не касается безопасности других людей, это, в принципе, неправильно. Это вечное противоречие между безопасностью и свободой", – дополняет адвокат.

Кроме того, возникают вопросы и с наказанием за подобное нарушение.

"Выносить такие постановления будет полиция. Как полиция будет доказывать, был пристегнут человек или нет? Мне это не совсем понятно. Эти постановления будут массово обжалованы в судебном порядке, потому что доказательств никаких не будет", – суммирует правозащитник.

Напомним, в целом по Украине за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что пьяных лихачей не пугает, что за вождение в нетрезвом виде взимают до 40 тысяч гривен штрафа, а также лишают прав на срок до 10 лет.