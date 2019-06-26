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Бирюков рассказал, что у него нашли во время обысков

26 июня, 15:18

Экс-советник президента и министра обороны рассказал, с чем связаны обыски сотрудниками ГБР

Юрий Бирюков. Фото: facebook.com/yuri.biriukov
Юрий Бирюков. Фото: facebook.com/yuri.biriukov.

Во время обыска у волонтера, экс-советника президента и министра обороны Юрия Бирюкова в его доме в Киевской области следователи не нашли ничего ценного, но изъяли флешку. Об этом он рассказал журналистам у своего дома.

Он объяснил, что уголовное производство, в рамках которого велись следственные действия, касается поставок вещевого обеспечения Министерству обороны.

"Нашли какую-то флешку. Судя по тому, что она, по-моему, 64 Мб, этой флешке, наверное, лет 15. И какие-то два черновика. И все. Что там (на флешке), я не знаю. Может, семейные фотографии. Ее посмотреть уже невозможно, она нерабочая. Но они радостно нашли единственную в доме флешку и ее, соответственно, изъяли. В черновиках были какие-то справки Министерства обороны, которые я заказывал, потому что являлся советником министра обороны", – рассказал Бирюков.

Также кандидат в нардепы рассказал, что изначально у него хотели изъять военные зимний и летний кители, но потом решили не трогать.

Волонтер отметил, что обыск проводили сотрудники Госбюро расследований и все было корректно, интересовались хранящимися дома денежными средствами и тендерной документацией, но "ничего не нашли и уехали".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно сотрудники Госбюро расследований приходили с осмотром в АП. Перед тем секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на Банковой якобы исчезла секретная информация.

А тем временем проблемы появились и у руководителя Госбюро расследований. В начале июня стало известно об открытии уголовного производства в отношении директора ГБР Романа Трубы. Его заподозрили в ряде криминальных правонарушений, о чем поступило соответствующее заявление в ГПУ.

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Тег обыск, Бирюков, ГБР, Флешка

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Источник:

Интерфакс-Украина

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