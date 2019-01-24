Битва за Азов состоится в ПАСЕ – интервью с главой украинской делегации Владимиром Арьевым

Дебаты в четверг покажут, насколько громко в Парламентской Ассамблее Совета Европы звучит "голос Москвы"

Владимир Арьев. Фото: facebook.com/PrismUA.

Битва за Азов состоится в ПАСЕ – интервью с главой украинской делегации Владимиром Арьевым Виталий Рябошапка //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8da/ce1/5c48dace1960c.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8da/ce1/5c48dace1960c.jpg 2019-01-24T07:51:00+02:00 Украина Дебаты в четверг покажут, насколько громко в Парламентской Ассамблее Совета Европы звучит "голос Москвы"

В четверг, 24 января на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы запланированы дебаты по вопросу агрессии России в Азовском море и Керченском проливе. Вопрос о проведении дебатов украинская делегация в ПАСЕ подняла еще в декабре – практически сразу после атаки российских кораблей на украинские суда и захвата в плен наших моряков. Под украинской заявкой подписались почти шесть десятков депутатов из разных европейских государств. А в минувший понедельник, после открытия очередной сессии, Бюро ПАСЕ поддержало проведение срочных дебатов с принятием резолюции.

О том, с какими трудностями столкнулась украинская делегация, отстаивая свою позицию, стоит ли ожидать в ходе дебатов противодействия со стороны "друзей России в ПАСЕ" и какое значение для нашего государства будет иметь утвержденная по итогам дебатов резолюция, сайту "Сегодня" рассказал из Страсбурга глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины (фракция "Блока Петра Порошенко") Владимир Арьев.

- Насколько сегодня в Страсбурге ощущается поддержка Украины Европой в вопросе дебатов и в вопросе агрессии России на Азове?

- Поддержка, конечно, есть. Она ощущалась еще во время инициации этих дебатов. Достаточно жесткие формулировки были поданы нами еще на этапе заявки. И ее подписали представители очень многих стран. Разработанный проект доклада показывает, что восприятие ситуации докладчиком полностью адекватное. А там посмотрим, как будет. Есть силы, которые, скажем так, больше говорят московским языком, чем языком справедливости. Тем не менее будем дебатировать. У нас есть время.

- Еще в декабре была информация, что украинскую заявку подписали 59 депутатов из разных стран. На сегодня, наверное, подписантов уже больше?

- Нет, не больше, потому что заявка закрывается в момент подачи. А дальше уже будет, соответственно, голосование. Но я могу сказать, что еще очень много депутатов хотели подписать, но просто физически не смогли, поскольку отсутствовали в то время. А процедура предусматривает, чтобы человек лично ставил подпись, физически. Такие правила. Но я знаю, что желающих присоединиться к заявке было намного больше.

- С Андреасом Ником, докладчиком на дебатах по вопросу Азова, представители украинской делегации общались как-то? Давали какую-то информацию? Он хорошо владеет ситуацией?

- Дело в том, что он представляет ХДС, партию Меркель. И парламентская фракция ХДС буквально через несколько дней после событий в Керченском проливе сделала достаточно жесткое заявление. И тут уже, собственно, очевидно, что ситуацией Андреас Ник владеет и что он представляет партийную позицию ХДС.

- Насколько серьезным может быть противодействие России? Не прямое, конечно (Россия, лишенная права голоса в ПАСЕ, вот уже несколько лет не направляет свою делегацию, – авт.), а через депутатов, которые, так или иначе, поддерживают Кремль? Вы уже сталкивались с какими-то заявлениями, которые могли бы вызвать настороженность?

- Здесь есть достаточно много тех, кто говорит языком Москвы. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Это как бы рабочие моменты. Но цена документов, которые нам удается отстоять и которые имеют достойное содержание, высокая.

- Насколько важны для Украины дебаты и резолюция, которая, надеюсь, будет принята по их итогам?

- Мир должен говорить одним языком относительно России. Есть резолюция ООН по ситуации в Азове. Была реакция ОБСЕ. И в данном случае такая структура, как Парламентская Ассамблея Совета Европы, тоже должна дать свою оценку действиям России. Чем больше будет единодушия в вопросе агрессии России против Украины, тем больше Россия будет оставаться в меньшинстве, в международной изоляции. Кроме того, конечно, все эти документы в случае подачи в международные судебные инстанции имеют очень важное и больше значение. А я уверен, что украинская юстиция будет подавать соответствующие заявки.

- В ходе дебатов будут рассматриваться исключительно действия России в конце ноября в Керченском проливе или в целом милитаризация Азова?

- И милитаризация Азова, и нарушение договора между Украиной и Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива, и свобода судоходства – все это присутствует в проекте резолюции.

- Была информация, что Бюро ПАСЕ несколько смягчило название резолюции, которую предлагается утвердить. Вместо "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству" документ будет называться "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

- Ну, в принципе, тут я пошел на компромисс. Те, кто, как я уже сказал, говорят голосом Москвы, начали говорить, что неправильно, когда в названии документа еще до проведения дебатов уже содержится утверждение. Я сказал: пусть будет более нейтральное название, но смысл документа от того не изменяется.

- И содержание документа, я так понимаю, остается в пользу Украины?

- Оно полностью адекватное. Нам главное - следить за тем, чтобы те, кто представляет российские интересы, не сделали соответствующие поправки, которые просто будут искажать истину.

- Начало зимней сессии ПАСЕ ознаменовалось не очень хорошими для нас новостями: Украина лишилась мест в очень важном регламентном комитете. Расскажите, почему так произошло? И насколько это будет влиять в дальнейшем на наши позиции в ПАСЕ?

- При любых обстоятельствах, думаю, представительство будет восстановлено. Просто вопрос – сколько наших депутатов попадут в комитет. Дело в том, что ранее два комитета – регламентный и комитет по вопросам назначения судей – формировались не делегациями, а политическими группами. То есть кандидатуры членов комитетов подавала не Украина, а политические группы, к примеру Европейская народная партия. Это важный момент. И они подавали тех представителей стран, которые выказывали желание работать в этих комитетах.

Но сейчас было решено провести региональное сбалансирование комитетов. В итоге Украина, Франция, Великобритания и еще несколько стран на эту неделю лишились всех членов в двух названных комитетах. Но это только на короткий срок: в конце этой недели Бюро должно утвердить новый состав этих комитетов.

Кроме того, вопрос, как расценивать решение Бюро, будет обсужден в политических группах. И тут есть два варианта. Дело в том, что в политгруппах многие недовольны тем, как Бюро вмешивается непосредственно в деятельность политических групп. В частности, недовольны предложенными ограничениями – не больше двух людей от делегации в регламентном комитете и в комитете по вопросам назначения судей. Это нигде не урегулировано в правилах Ассамблеи. И, соответственно, такое волюнтаристское решение не отвечает процедуре и правилам ПАСЕ. Потому или надо изменять правила и процедуры и все оставлять как есть, или тогда уже будут вопросы о легитимности этого решения. Хотя есть некоторые моменты, позволяющие Бюро ограничивать составы комитетов на своем заседании, но это, снова-таки, воспринимается как вмешательство.

Таким образом, на этой неделе ни одного решения на этих комитетах приниматься не будет. Будут проведены обсуждения насчет композиции в комитетах в политических группах Ассамблеи. И в конце недели уже будет приниматься на Бюро решение насчет этого. Я надеюсь, что оно будет справедливым. Но, тем не менее, в самом худшем случае у нас просто сократится количество членов в этих двух комитетах, но мы не останемся без представительства вообще.

- Регламентный комитет в прошлом году не позволял России восстановить свои позиции в ПАСЕ. Не с этим ли связаны "реформы", инициированные Бюро?

- Действительно, мы так расцениваем эти изменения. Из-за того, что в регламентном комитете было много украинцев, мы не давали в прошлом году изменить регламент в угоду Российской Федерации. И, очевидно, под прикрытием регионального сбалансирования комитетов решили сделать такую зачистку.

- Президентом ПАСЕ на второй срок была переизбрана представительница Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Которая известна достаточно примиренческой позицией по отношению к Кремлю. Для Украины это плохая новость?

- Я бы не сказал, что у Лилиан Мори Паскье какая-то промосковская позиция. Она говорит как представитель нейтральной страны, но ее отношение к России, насколько я могу наблюдать, не настолько благосклонное, как это может казаться на первый взгляд. Это с одной стороны. А с другой – есть традиционные договоренности между политическими группами. Согласно которым представитель той или иной политической группы два года подряд возглавляет Ассамблею. Сейчас очередь социалистов возглавлять ПАСЕ. Потому Лилиан Мори Паскье была переизбрана до конца 2019 года, фактически без всяких выборов. А уже в 2020-м Ассамблею на два года возглавит представитель консерваторов.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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