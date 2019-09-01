Битва за секонд – хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее

В день завоза ваши шансы найти именно то, что ищете - самые большие

Битва за секонд – хенд. В дни так называемого завоза – в магазинах подержанной одежды настоящий ажиотаж. Чтобы "выхватить" лучшие вещи – порой приходится и потолкаться. Стоит ли штурмовать секонд-хенды в день прибытия нового товара и как покупать выгоднее: на вес или по фиксированной цене?

Винница. День завоза товара в магазин секонд-хенда. Охранник открывает дверь и сразу отбегает, чтобы неудержимая толпа не сбила его с ног.

Таких видео в сети – полно. День обновление товара похож на "черную пятницу" за рубежом – люди буквально берут магазины штурмом. Очередь занимают с самого утра.

И действительно: в день завоза ваши шансы найти именно то, что ищете – самые большие. Впрочем, и конкуренция – тоже. Поэтому придется проявить и ловкость и сообразительность.

"Всегда в день завоза очень много людей и очень большие очереди в примерочных. Поэтому надевайте какие-то базовые вещи, например, шорты и майку, чтобы вы могли сразу не идти в примерочную и ждать большую очередь, а просто стать перед зеркалом, сразу все на себя надеть, посмотреть, снять и пойти покупать. Это очень сэкономит вам время", – делится Карина Лира, блогер.

Стоит прийти и накануне обновление товара. Полки обычно полупустые, поэтому без спешки сможете осмотреть все, что осталось. К тому же, в этот день покупки делать выгодно, ведь в течение недели ценники уже сдали свои позиции.

"В субботу дороже, в воскресенье тоже. Потом в понедельник идут уже скидки, с понедельника до пятницы. И в пятницу уже дисконт, это – самая большая скидка", – говорит Светлана Долгая, продавец – консультант.

Есть два типа магазинов секонд-хенда: по фиксированной цене и на вес. Последний – вариант более экономный.

Например, в этом магазине, где вещи продаются на вес – цена в день завоза 225 грн за килограмм. А уже в канун обновления - падает до 20.

Чтобы сделать ваш шопинг еще экономнее – следите за акциями. Как и обычные магазины, сейчас секонд-хенды устраивают сезонную распродажу.

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