Блогеру из России могут запретить въезд в Украину за посещение Крыма

Митрошиной могут запретить въезд после конфликта с задержанием активистов

/ Фото: ГПСУ

Российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, могут запретить въезд на территорию Украины.

Как заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, при въезде Митрошиной на территорию Украины пограничным контролем точно не удалось установить, что она могла незаконно посещать территорию оккупированного Крыма и установить, что она является блогером или причастна к каким-либо российским СМИ, сообщает "Украинская правда".

"В Украину она прибыла как частное лицо. Поскольку теперь пограничники уже имеют информацию о том, что данная гражданка могла незаконно посещать Крым, во время ее выезда из Украины эта информация будет более подробно проверена", – заявил Демченко.

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По его словам, если подтвердится, что женщина незаконно пересекала границу, "ей может быть в дальнейшем проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года".

Он также уточнил, что пограничники ежедневно отказывают во въезде 20-30 российским гражданам.

"К сожалению, мы не владеем информацией о всех, кто незаконно посещал Крым. Так же получилось и с этой гражданкой. В наших базах данных не было информации о ее запрете на въезд в Украину", – резюмировал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что возле здания МВД в Киеве собрались около сотни активистов и друзей арестованной волонтерши, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета.

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